Cádiz no hace negocio con la Lotería de Navidad: gasta 73,1 millones y no recibe ni seis

Salvo casos exepcionales, a la provincia de Cádiz no le suele salir rentable el sorteo de la Lotería de Navidad, y hoy no ha sido uno de esos casos excepcionales. El dato que lo confirma es que para este sorteo la provincia gaditana compró décimos por valor de 73,1 millones de euros, mientras que lo que recibió a cambio en premios no llegó a seis millones, y además cuatro de ellos cayeron en Ubrique.

En cualquier caso hablamos de un sorteo que es especial en muchos sentidos, por ejemplo en que la compra no se circunscribe en exclusiva a la provincia de origen de cada uno, porque hay mucho de regalo, mucho de adquisiciones en lugares de veraneo o de visitas turísticas y mucho también de compra en la propia provincia de Cádiz de ciudadanos de otros puntos del país.

Pero también hay datos oficiales que ha facilitado este lunes Loterías y Apuestas del Estado. Y esos datos confirman que la venta de décimos para este Sorteo Extraordinaio de la Lotería de Navidad en el conjunto de los 45 municipios gaditanos sigue aumentando de manera considerable año tras año. En concreto, para el sorteo de hoy las ventas alcanzaron los 73.119.720 euros, lo que supone una subida de un 7,21% con respecto a las del año anterior. Cádiz, que es la octava provincia de España y la tercera de Andalucía en población, se sitúa en esta venta para la Lotería de Navidad en la duodécima posición en el conjunto de las provincias españolas. En Andalucía sí se mantiene como la tercera provincia en ventas, por detrás de Sevilla y Málaga.

La principal consecuencia de ello está en el gasto medio por habitante, que roza ya los 58 euros por cada gaditano, en concreto 57,97. En este concepto Cádiz se sitúa en el puesto 42 de las 52 provincias españolas, sumando entre ellas las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Esto quiere decir que, aun siendo una provincia que no se vuelca de lleno en el sorteo más popular del año, Cádiz sí parece alejarse poco a poco de la cola del país en este concepto. No en vano, hace apenas una década el gasto medio de compra de Lotería de Navidad en Cádiz era de los más bajos de toda España y ahora, por ejemplo, supera al de otras provincias andaluzas como Sevilla y Huelva.