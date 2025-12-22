Lotería de Navidad en Cádiz 2025: estos son los municipios donde han caído premios

La provincia de Cádiz se ha tenido que conformar con distintos pellizcos de los premios de la Lotería de Navidad de 2025. Con el Gordo, el 79.432 , pasando de largo; el resto de premios ha repartido 5.580.000 euros. Muy lejos de la alegría del año pasado, cuando se superó esta cifra con el segundo premio de Chipiona que se acercó a los 57 millones de euros.

Ubrique ha sido la que se ha llevado el mayor trozo, con 200 décimos vendidos del segundo cuarto premio, el 25.508, que ha dejado cuatro millones de euros en la localidad, concretamente entre los clientes de un bar de la Avenida España. Pero también vecinos de Chiclana, Zahara de los Atunes, Cádiz, Jerez y Algeciras, donde sus administraciones han vendido décimos de distintos números premiados. A ello hay que sumarle el júbilo de esos premios que llegan a los gaditanos desde otros puntos. El más claro ha sido entre las trabajadoras de la firma Bimba y Lola, que han ganado al menos medio millón de euros entre las participaciones que todas llevaban del número de la empresa, el 70.048, segundo premio.

La pedrea ha repartido, por su parte, algunos miles de euros más. Por ejemplo, 15.000 euros ha distribuido la hermandad del Ecce-Homo de Cádiz entre sus hermanos con el número 25.599, agraciado con 100 euros al décimo. Ha vendido un total de 150 décimos.

Los gaditanos habían subido su apuesta por la Lotería de Navidad. Según las cifras oficiales de Loterías y Apuestas del Estado, las ventas han ascendido en la provincia de Cádiz 73.119.720 euros, con una subida del 7,21% respecto a las ventas de 2024. Eso da una media de 57,97 euros por habitante, que, la gran mayoría, no ha visto recompensada y tendrán que conformarse con eso de que lo importante es la salud.

Estos son los municipios más premiados en Cádiz

Ubrique

El número 25.508, uno de los dos cuartos premios, ha repartido en Ubrique cuatro millones de euros, lo que ha convertido a la localidad serrana en la más agraciada de la provincia de Cádiz en el sorteo especial de 2025. La mayoría de los boletos han sido adquiridos por los clientes del pub Oasis, cuyo propietario compró ese número en la Administración número 3 del pueblo para su posterior venta desde el local. Así, un total de 20 series ha vendido la administración ubicada en la avenida de España, 51, donde trabaja Juan Antonio, que, en declaraciones a Europa Press, ha señalado que en la puerta se ha montado "un cola a tope de gente celebrando".

Chiclana

El número 90693, correspondiente a un tercer premio de la Lotería de Navidad, ha dejado un importante pellizco en la ciudad, tras repartirse 1.150.000 euros. El grueso de esta cantidad se ha vendido en la Administración número dos, situada en la calle Botica, donde se han despachado veinte décimos, lo que supone un millón de euros en premios.í. El mismo número también ha sido vendido en otros puntos de la ciudad.

En concreto, se han validado dos décimos más en la avenida Diputación, número 80, así como otro en el centro comercial Puerta de Chiclana (antiguo Eroski), que suman 150.000 euros. Puede ser que la suerte no haya hecho parada en Chiclana, ya que muchos turistas que habían comprado sus participaciones este verano. “Llevamos vendiendo este número desde julio y, seguramente, no le ha tocado a gente de aquí”.

Jerez

También el tercer premio, dotado con 500.000 euros por serie y 50.000 euros por cada décimo, se ha vendido en Jerez de la Frontera. En concreto se han despachado diez décimos en la administración de Loterías número 16, conocida como 'El Paraíso' y ubicada en la calle Enrique Dominguez Rodiño, Edificio Huelva. Este despacho de loterías está regentado por José Vicente López, María José Campos y Vicente Manuel Albiach. Tras conocerse que su adminsitración había sido premiado con un tercer premio "pegamos un grito de alegría". "Estábamos viendo el sorteo en directo, podemos consultarlo en un inventario que tenemos, hemos consultado el número y hemos pegado un grito y ha sido cuando él, que estaba fuera atendiendo a la gente, se ha dado cuenta", explica María José Campos.

Zahara de los Atunes

En Zahara de los Atunes se han vendido también dos décimos del tercer premio, el 90.693. Lo ha vendido la administración ubicada en el Paseo del Pradillo, 36. En total, 100.000 euros más.

Algeciras

En Algeciras se ha vendido un décimo del tercer premio, correspondiente al número 90.693, vendido en la administración situada en el número 25 de la calle Ruiz Zorrilla, popularmente conocida como El Secano, frente a Correos. Son 50.000 euros

Cádiz

En la administración de El Gato Negro han vuelto a repartir suerte. Han vendido dos décimos de dos quintos premios, un total de 12.000 euros. Uno de ellos, el 60649 fue cantado a las 10.40 horas en el tercer alambre de la cuarta tabla y el 70715 poco después.. Lo cierto es que esta es una de las administraciones que más fortuna reparte en la capital gaditana. El gato negro entregó el Gordo del Sorteo Extraordinario de Navidad en 2023. Curiosamente, días después dieron también el primer y tercer premio de la Lotería del Niño de 2024. Otros premios destacados han sido un cuarto en 2022 y tres quintos entre 2022 y 2024 de la Lotería de Navidad.

La alegría entre las trabajadoras de Bimba y Lola

Además de los números vendidos en Cádiz, las trabajadoras de las tiendas Bimba y Lola se han llevado al menos 500.000 euros del número que había comprado la empresa para esta Lotería de Navidad, un número que cambia cada año. Se trataba del 70.048, el segundo premio con 125.000 euros al décimo, que ha desbordado de alegría en centro de trabajo de la marca en todos los puntos del país, entre ellos la tienda en la céntrica plaza del Palillero de Cádiz capital. Las empleadas llevaban participaciones de 10 euros, con lo que cada una ha sido agraciada con 62.000 euros.