Un cuarto premio de la Lotería de Navidad reparte 4 millones de euros en Ubrique

El número 25.508 ha resultado agraciado con el segundo cuarto premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 200.000 euros a la serie. Ese décimo ha repartido en Ubrique cuatro millones de euros, lo que ha convertido a la localidad serrana en la más agraciada de la provincia de Cádiz en el sorteo especial de 2025. La mayoría de los boletos, 200 en total, han sido adquiridos por los clientes del pub Oasis, cuyo propietario compró ese número en la Administración número 3 del pueblo para su posterior venta desde el local.

Así, 20 series ha vendido la administración ubicada en la avenida de España, 51, de Ubrique, donde trabaja Juan Antonio, que, en declaraciones a este medio, ha señalado que en la puerta se ha montado "un cola a tope de gente celebrando".

"Estoy muy contento porque el premio ha estado muy repartido entre los vecinos del pueblo, ha sido un auténtico regalo", ha manifestado José Luis.

No obstante, no es la primera vez que en esta administración sonríe la suerte de la Lotería de Navidad, ya que el pasado año también dieron un cuarto premio. "Estamos en racha ahora", ha afirmado Juan Antonio.

El número, que ha sido cantado a las 12:36 horas en la octava tabla, ha repartido felicidad en diversos puntos del país, en concreto, en la comunidad andaluza ha caído en las capitales de Málaga, Jaén y Almería, así como en esta administración ubriqueña.

Este segundo cuarto premio, es el que más dinero ha repartido en la provincia de Cádiz en este sorteo de la Lotería de Navidad, seguido del tercer premio, que ha dejado 1,8 millones repartidos entre Chiclana, Jerez, Zahara de los Atunes y Algeciras.