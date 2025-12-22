"Todavía no lo hemos asimilado", contaba Inma Benítez, desde la administración de lotería de la calle Botica, número 7, de Chiclana. En la administración han repartido más de un millón de euros del tercer premio de la Lotería de Navidad 2025, con el 90.693, con 50.000 euros al décimo y del que han vendido dos series. Llevan vendiendo décimos del sorteo desde el verano, con lo que puede ser que muchos turistas estén entre los agraciados. Inma comentaba que "es el primer premio importante de la Lotería de Navidad" que dan aunque sí han repartido alegría en otras ocasiones con el sorteo de los sábados.