La borrasca Joseph pone a Cádiz en fase de emergencia por riesgo de inundaciones

La borrasca Joseph ya ha causado unas 96 incidencias en Cádiz. Esta circunstancia ha hecho que la Junta eleve a fase de emergencia ante riesgo de inundaciones. A nivel andaluz, se han registrado ya 366 incidencias, incluyendo la caída de una palmera en Torremolinos que ha causado la muerte de una mujer. En la provincia de Cádiz, hay varias carreteras cortadas por anegaciones o por desprendimientos. En cuanto a los trenes, se ha tenido que interrumpir el servicio entre Cádiz y San Fernando por peligro de caída de una valla a las vías en el tramo que discurre entre ambas ciudades.

La mayoría de llamadas al 112 se han debido, precisamente, a las rachas de viento que en el caso de Cádiz se han acercado a los 100 kilómetros por hora. Una situación que continuará para este miércoles 28 de enero. La fase de emergencia decretada pasadas las 15 horas por la Junta de Andalucía se refiere a "un fenómeno que implica daños potenciales o efectivos y por la que son puestas en práctica las medidas necesarias para el socorro y la protección de las personas o bienes", especifica el gobierno autonómico en un comunicado. En la fase operativa 1 la Junta de Andalucía pone los recursos necesarios al servicio de las provincias, siempre y cuando no se requiera del mando central de la red nacional de Protección Civil.

En la provincia de Cádiz, se han visto afectadas, por balsas de agua o desprendimientos, las siguientes carreteras:

CA-9024 de San Roque en el kilómetro 0.4

CA-6105 de Alberite, en Villamartín, del pk 0 al 15.

CA-5101, Arcos-Gibalbín, del pk 2 al 12.

CA-9118 de acceso a Setenil.

CA-8201, Jerez-Puerto Galis.

CA-4107, Torrecera-Paterna, del pk 0 al 7.

CA-3400, en Rota.

CA-6200, Alcalá de los Gazules-Paterna, del pk 7 al 8.

CA-9209, Algeciras-Los Barrios, del pk 0 al 0,6

CA-9104, Grazalema-Zahara de la Sierra por Las Palomas, por deslizamiento de tierras.

CA-3105, en Guadalcacín, entre los puntos 0,3 y 1.

CA-9108 de Romaila, en Torre Alháquime, por rotura de muro de sostenimiento de la calzada.

Gran parte de los avisos se ha concentrado en los municipios de Algeciras y Jerez de la Frontera, fundamentalmente, por la caída de ramas y árboles y el desprendimiento de objetos inestables en fachadas y edificios, aunque también se han recibido avisos desde otros municipios como Arcos de la Frontera, Barbate, Algodonales, Chiclana de la Frontera, Chipiona, Conil, El Bosque, El Gastro, El Puerto de Santa María, La Línea de la Concepción, Los Barrios, Prado del Rey, Puerto Real Sanlúcar de Barrameda, Torre de Alháquime y Villamartín. Desde el Consorcio de Bomberos de Cádiz se cifra en 64 las actuaciones hasta las 14 horas. Para las próximas horas, Cádiz continuará en aviso amarillo y en naranja en el caso de Grazalema

Las recomendaciones del 112 de Andalucía

En la nota de prensa difundida por la Junta de Andalucía, la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) recomienda extremar la precaución y seguir algunas pautas de autoprotección para prevenir riesgos y garantizar la seguridad. En caso de fuerte viento, se recomienda cerrar y asegurar puertas y ventanas y retirar del exterior de las casas todos aquellos muebles y objetos (tales como toldos, tiestos, tendederos y macetas) que puedan caer a la calle y provocar un accidente.

En caso de encontrarse en la calle o en el campo, deben evitarse zonas próximas a muros o tapias; es aconsejable alejarse de cornisas o árboles que puedan llegar a desprenderse. Además, se deben de extremar las medidas de precaución si se está cerca de edificios en construcción o en mal estado. Siempre que sea posible, en días con fuertes vientos, mejor no subir a andamios o plataformas similares que puedan verse desplazadas. En caso de vivir en zonas marítimas, lo aconsejable es alejarse de las playas y otros lugares bajos que puedan quedar afectados por las mareas.

Asimismo, se pide reducir los desplazamientos por carretera si no son estrictamente necesarios. En caso de que el fuerte viento sorprenda dentro del coche, será mejor buscar un refugio antes que permanecer en el interior del mismo.