Renfe restablece los trenes entre Cádiz y San Fernando tras la suspensión de la circulación por riesgo de caída de una valla de obra a la vía

Los trenes entre Cádiz y San Fernando vuelven a circular tras más de dos horas de suspensión por riesgo de caída una valla de obra a la vía. Tal como informó Adif, este elemento ajeno a la infraestructura puso en peligro la seguridad de los viajes y se tomó la decisión de suspender temporalmente el tránsito desde Río Arillo hasta Cortadura. Según comunican desde Adif, esta valla rozó la catenaria y cortó un cable guarda. Esta avería hizo que los trenes no pudiesen circular entre Bahía Sur y Cortadura, quedando así incomunicada la capital gaditana. Durante esos minutos, los pasajeros tuvieron que realizar el trayecto restante hasta la capital gaditana en autobús.

Tras detectarse el problema, se envió una vagoneta de electrificación desde El Puerto de Santa María y a las 16:40 se dio por solucionada la avería, quedando así restablecido el servicio. La fuerza del viento que azota Cádiz por borrasca Joseph este martes 27 de enero en Cádiz estuvo detrás del peligro de caída de la valla a la vía. En algunos momentos de la jornada, se han registrado rachas de viento cercanas a los 100 kilómetros por hora.

Durante el tiempo que ha durado la avería han sido afectados tres trenes de Media Distancia entre Cádiz y Sevilla, quedando uno de ellos suprimido, con un retraso medio de 55 minutos. En cuanto a los Cercanías que van de Cádiz a Jerez, han sido ocho los servicios afectados, con hasta seis trenes suprimidos. Debido a estas circunstancias, la estación término mientras no se solucionaba la incidencia fue la de San Fernando Bahía Sur. El Trambahía, que usa las vías de Adif para cubrir su trayecto entre Cádiz y San Fernando, también se vio afectado.

Carreteras cortadas en Cádiz por la borrasca Joseph

El tren no es el único medio de transporte que está sufriendo las consecuencias de Joseph. Los desprendimientos y socavones en carreteras provinciales por los efectos de las borrasca. El último se ha producido en el puerto de Las Palomas, en la Sierra de Grazalema. Un desprendimiento de tierras, rocas y árboles en este puerto ha derivado en el cierre total. Estas son todas las carreteras cortadas este martes 27 de enero en Cádiz:

CA-9024 de San Roque en el kilómetro 0.4

CA-6105 de Alberite, en Villamartín, del pk 0 al 15.

CA-5101, Arcos-Gibalbín, del pk 2 al 12.

CA-9118 de acceso a Setenil.

CA-8201, Jerez-Puerto Galis.

CA-4107, Torrecera-Paterna, del pk 0 al 7.

CA-3400, en Rota.

CA-6200, Alcalá de los Gazules-Paterna, del pk 7 al 8.

CA-9209, Algeciras-Los Barrios, del pk 0 al 0,6

CA-9104, Grazalema-Zahara de la Sierra por Las Palomas, por deslizamiento de tierras.

CA-3105, en Guadalcacín, entre los puntos 0,3 y 1.

CA-9108 de Romaila, en Torre Alháquime, por rotura de muro de sostenimiento de la calzada.

El tiempo en Cádiz para este miércoles 28 de enero

El tiempo en Cádiz continuará siendo complicado el miércoles 28, con una situación muy similar a la del martes. La previsión es de fuertes vientos y lluvia al igual que este martes 27 de enero. De hecho, el mapa de avisos diarios de Aemet deja una provincia bajo los mismos colores con la única diferencia que se reduce del naranja al amarillo por viento en la zona del Estrecho. La situación mejorará ligeramente el jueves 29 aunque volverá a ser una jornada lluviosa.