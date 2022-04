Cinco ayuntamientos de Cádiz, entre las "administraciones no colaboradoras" con el Defensor del Pueblo

'Tirón de orejas' del Defensor del Pueblo a 5 consistorios de la provincia. La institución que encabeza Ángel Gabilondo ha incluído a cinco ayuntamientos gaditanos en la lista de "administraciones no colaboradoras" en su último informe de 2021. Esto significa que estos consistorios locales han dado el silencio por respuesta a alguno de los requerimientos del Defensor del Pueblo no una ni dos veces, si no en hasta tres ocasiones.

En el informe, publicado el pasado jueves, aparecen las siguientes administraciones locales, así como los motivos que aporta el Defensor para incluirlos en la lista.

Ayuntamiento de Arcos de la Frontera

Se formuló una recomendación y un recordatorio de deberes legales, el 21 de abril de 2020, en relación con la consolidación de empleo temporal de un auxiliar administrativo. Se hizo un tercer requerimiento el 10 de marzo de 2021.

Ayuntamiento de El Puerto de Santa María

Se solicitó una información, el día 11 de mayo de 2020, con motivo del embargo de la cuenta bancaria, sin notificación previa, por la recaudación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana de un inmueble que fue embargado y vendido posteriormente por la entidad BBVA. Se hizo un tercer requerimiento el día 2 de marzo de 2021.

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera

Se solicitó una ampliación de información el día 16 de julio de 2019 sobre barreras arquitectónicas por inexistencia de rebaje. Se hizo un tercer requerimiento el 27 de abril de 2021.

También se solicitó una información, el día 1 de diciembre de 2020, con motivo de la falta de respuesta a la solicitud de documentación por la facturación excesiva del suministro de agua por fuga en la acometida. Se hizo un tercer requerimiento el día 12 de agosto de 2021.

Ayuntamiento de La Línea de la Concepción

Se formuló una recomendación y un recordatorio de deberes legales, el 2 de enero de 2020, en relación a la reserva del cupo de discapacidad. Se hizo un tercer requerimiento el 18 de marzo de 2021.

Ayuntamiento de San Fernando

Se solicitó una información el día 12 de junio de 2020 sobre demora en ejecución subsidiaria. Se hizo un tercer requerimiento el 6 de octubre de 2021.

El Defensor del Pueblo también ha incluido en este listao a la Fundación Universidad Empresa de la provincia de Cádiz (FUECA). Según el informe se le solicitó una información, el día 20 de octubre de 2020, con motivo de la falta de respuesta a la solicitud para la realización de un curso para la renovación de la tarjeta profesional de capitán de la marina mercante. Se hizo un tercer requerimiento el día 13 de agosto de 2021.

Más de 33.000 personas atendidas

El Defensor del Pueblo presentó el pasado jueves su informe anual de 2021 ante el congreso de los Diputados, "un ejercicio de comunicación a la ciudadanía y una toma de posición que responde a la defensa de los derechos fundamentales recogidos en nuestra Constitución, en definitiva, de los derechos humanos", en palabras de Ángel Gabilondo.

Según el resumen, la institución tramitó 29.401 expedientes y atendió a 33.708 personas la mayoría telefónicamente. Los asuntos relacionados con el empleo, seguridad social, justicia, función y empleo públicos, sanidad y migraciones protagonizaron el informe.

Gabilondo insistió es su exposición que "es el momento de adoptar planes y medidas concretas para impulsar los servicios públicos de atención sanitaria en todos los niveles".