El Ayuntamiento de Rota saca a licitación la remodelación integral de la plaza José Navarrete

El Ayuntamiento de Rota ha sacado a licitación las obras de remodelación de la plaza José Navarrete, una actuación que persigue ofrecer una solución integral a los problemas de filtraciones y accesibilidad que presenta este enclave urbano, así como mejorar su entorno.

El proyecto contempla, como intervención prioritaria, la impermeabilización de la plaza para resolver las filtraciones que afectan al aparcamiento subterráneo situado bajo la misma. Esta problemática ha motivado la necesidad de actuar tanto en elementos de titularidad pública como en otros de carácter privado.

Además de la impermeabilización, las obras incluirán la sustitución completa de la solería de la plaza. En materia de accesibilidad, se prevé la construcción de una nueva rampa adaptada a la normativa vigente y la renovación de la escalera actual, que presenta un avanzado estado de deterioro. El diseño también incorpora la instalación de estructuras tipo pérgola destinadas a generar zonas de sombra.

En el ámbito de la eficiencia energética, el proyecto recoge la renovación del alumbrado público mediante la sustitución de luminarias y báculos por tecnología LED, con el objetivo de mejorar la dotación lumínica y reducir el consumo energético.

La actuación sale a licitación con un presupuesto base de 358.016,74 euros, IVA incluido. La financiación será compartida, dado que las intervenciones afectan tanto al espacio público como al aparcamiento subterráneo. Para ello, el Ayuntamiento ha suscrito un convenio de colaboración con la comunidad de propietarios de los garajes, en el que se detallan las actuaciones que asumirá cada parte. Según lo previsto, el Consistorio afrontará la mayor parte de la inversión.

El proyecto cuenta además con financiación procedente del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) 2022, una subvención en régimen de concurrencia no competitiva para entidades locales integrada en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La plaza José Navarrete, situada entre las calles Sagrado Corazón de Jesús —con acceso al paseo marítimo y la playa del Rompidillo—, Veracruz, Calvario, Ruiz de Velarde y Luis Ponce de León, forma parte de un conjunto de plazas en las que el Ayuntamiento prevé intervenir dentro de un plan más amplio de remodelación, mejora y modernización. Estas actuaciones buscan dar respuesta a problemas similares de filtraciones que están afectando a distintos elementos constructivos en la ciudad.