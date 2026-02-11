Rota activa un plan de emergencia para reparar caminos rurales tras los temporales

El Ayuntamiento de Rota ha activado un plan de actuaciones de emergencia para reparar los daños ocasionados por los recientes temporales y borrascas en distintos caminos rurales del municipio. El alcalde, José Javier Ruiz Arana, acompañado por el delegado de Medio Ambiente y Medio Rural, Jesús López, y técnicos municipales, ha visitado varias de las zonas afectadas para evaluar sobre el terreno el alcance de los desperfectos.

Durante la inspección se analizaron los daños registrados en la red de caminos y se coordinaron las primeras intervenciones previstas. Según ha informado el Consistorio, los trabajos comenzarán una vez concluya el episodio de intensas lluvias que ha afectado a la localidad, ya que la evolución meteorológica condicionará el inicio y desarrollo de las actuaciones.

El Plan de Actuaciones de Emergencia contempla intervenciones urgentes tanto en la superficie de los caminos como en cunetas y pasos hidráulicos de arroyos. El objetivo, según fuentes municipales, es prevenir riesgos para las personas y garantizar la seguridad en los tramos más deteriorados, donde el arrastre de agua y el desgaste del firme han generado situaciones potencialmente peligrosas.

No obstante, el Ayuntamiento ha señalado que en determinadas zonas será necesario esperar a que cesen completamente las precipitaciones para poder actuar con garantías técnicas.

Los trabajos de emergencia se llevarán a cabo en distintos puntos de los caminos de Cañas, Aguadulce, Carboneras, Hijuela Atunes, Hijuela Tía Pepa, Víbora, Buenavista, Meloneras, Rota-Chipiona y Atalaya, entre otros. Estas actuaciones se sumarán a labores de limpieza y reparación que ya se han ejecutado en cauces secundarios de caminos como Cañas, Carboneras y Rota-Chipiona, así como en la Vía Verde y el entorno del Camino de Santa Teresa, con el fin de minimizar el riesgo de inundaciones.

Ante la magnitud de los daños provocados por las lluvias, el Consistorio ha puesto en marcha este dispositivo extraordinario con especial atención al sector agrícola, uno de los más afectados por el deterioro de la red de caminos rurales. El Ayuntamiento señala que la prioridad es restablecer la normalidad en estas infraestructuras lo antes posible y atender las demandas de vecinos y profesionales del campo.