El Ayuntamiento de Conil, obligado a readmitir al ex jefe de la Policía Local al que expedientó en dos ocasiones

José Manuel Vallejo, el que fue jefe de la Policía Local de Conil durante casi una década, ha regresado al cuerpo municipal después de que el Ayuntamiento de la localidad lo expedientara hasta en dos ocasiones en el transcurso de un complicado litigio en el que la Justicia ha acabado por dar la razón al responsable policial.

La readmisión se produce después de que la Audiencia Provincial de Cádiz desestimara el recurso de apelación presentado por el Consistorio conileño contra un auto del Tribunal de Instancia de Chiclana número 1, confirmando así la firmeza de la resolución.

Vallejo, jefe de la Policía Local de Conil de 2009 a 2011 y de 2015 a junio de 2024, retomó el pasado viernes su actividad en el cuerpo de seguridad local, aunque no como jefe, sino en calidad de segundo, toda vez que ha quedado sin efecto tanto su suspensión como la medida cautelar de retirada temporal del arma reglamentaria y de la placa profesional de funcionario.

José Manuel Vallejo, antiguo sargento de la Guardia Civil, presentó en mayo de 2024 un informe de la Patrulla de Urbanismo en el que se señalaba que el Ayuntamiento de Conil no estaba gestionando las denuncias por construcciones ilegales. El informe hablaba de la "continua inacción de la corporación local" en relación a la tramitación de los expedientes que los agentes de la citada patrulla abrían durante sus labores de vigilancia como inspectores urbanísticos. Vallejo, entonces al frente de la Policía Local de Conil, remitió esa información a la Fiscalía Anticorrupción de Cádiz, que inició las pesquisas oportunas y abrió un procedimiento penal -actualmente en curso- en el que investiga a la alcaldesa de Conil, la andalucista Inmaculada Sánchez, al concejal de Personal Sergio Cáceres (Siempre Conil), al ex concejal de Urbanismo Pedro Pérez (PP) -que dimitió en abril de 2025- y a su predecesora María del Carmen García (Izquierda Unida), así como a una asesora jurídica de la Oficina Técnica de Urbanismo del Consistorio.

Dos semanas después de formular la denuncia ante la Fiscalía, Vallejo fue apartado de la Jefatura de la Policía Local. El Ayuntamiento de Conil abrió entonces un primer expediente al responsable policial por descuido de sus funciones. Vallejo, por su parte, sostuvo que su cese obedeció a una "represalia municipal" por "denunciar corrupción urbanística" en el pueblo jandeño.

Durante los meses siguientes, Vallejo enfrentó un segundo expediente disciplinario vinculado a la detención irregular de una persona en 2022. El caso fue archivado en primera instancia y la alcaldesa de Conil lo recurrió en apelación ante la Audiencia de Cádiz. La Fiscalía impugnó el recurso de Inmaculada Sánchez y argumentó que la regidora no era competente para tramitar esa denuncia, pues no era parte perjudicada. Además, la acusación pública señaló que la detenida manifestó su intención de no denunciar a Vallejo. Asimismo, el fiscal estimó que los hechos no revestían la gravedad suficiente para constituir un delito contra la integridad moral, como pretendía la primera edil andalucista. Sobra la base de estos razonamientos, el Ministerio Fiscal interesó la desestimación del recurso de la alcaldesa de Conil y el archivo del procedimiento, carpetazo que confirmó el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia de Cádiz a finales de diciembre del pasado año.

Así pues, tras la resolución de ambos expedientes disciplinarios a favor de Vallejo, ha quedado sin efecto su suspensión del cuerpo policial local. Además, se le reconocen las compensaciones económicas correspondientes del tiempo que estuvo apartado, incluyendo diferencias salariales por complementos de destino y específicos.

Actualmente, Vallejo ocupa el puesto de segundo en la Policía Local, mientras espera la celebración de un juicio contencioso-administrativo que podría devolverle su cargo como máximo responsable de la Policía de Conil.