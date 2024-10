El viejo nuevo jefe de la Policía Local de Conil

Cádiz/El nuevo jefe de la Policía Local de Conil no tiene nada de nuevo. Es Francisco Luis González Fernández, una cara conocida tanto en el cuerpo como en la localidad jandeña. González Fernández, o Paco Matos, como lo llaman coloquialmente en el pueblo, ya estuvo al frente de la jefatura policial de Conil tiempo atrás. Mientras ostentaba el cargo, utilizó una furgoneta robada que se encontraba en el depósito municipal y le dio un uso personal durante un año, de noviembre de 2006 a noviembre de 2007. Por ello fue condenado el 20 de septiembre de 2016 por la Audiencia Provincial Cádiz como responsable de un delito de hurto de uso de vehículo al pago de una multa de 1.500 euros. González Fernández recurrió el fallo ante el Tribunal Supremo, órgano que declaró el 22 de junio de 2017 que no había lugar al recurso de casación interpuesto contra la sentencia de primera instancia y lo condenó al pago de las costas procesales ocasionadas.

González Fernández fue detenido por la Guardia Civil en enero de 2008 por fraude. Su imputación en el caso sólo lo mantuvo apartado del servicio unos meses. Poco tiempo después de su reincorporación, se puso de nuevo al frente de la jefatura de manera accidental por la salida del entonces responsable de la Policía Local, Rafael Ruiz Mellado, quien sólo estuvo al mando de marzo a mayo de 2009.

En noviembre 2009 ocupó la jefatura policial de Conil José Manuel Vallejo, sargento de la Guardia Civil. El ex alcalde Antonio Roldán, de Izquierda Unida, lo destituyó después de que la Delegación del Gobierno de la Junta dictaminara en enero de 2011, 14 meses después de la llegada de Vallejo, que su nombramiento había sido irregular. La Administración le indicaba al regidor que debía anular esa decisión porque no había respetado los cauces legales en su designación. Sin embargo, la destitución no se produjo hasta mayo, cuando el Juzgado de Instrucción número 4 de Chiclana admitió una denuncia contra el entonces alcalde de Conil por prevaricación.

La denuncia partió de la Unión de Policía Local y Bomberos de Andalucía (UPLB-A), que estimó que el nombramiento de Vallejo había sido a dedo, sin convocar concurso público y sin que la persona elegida cumpliera los requisitos académicos para ocupar el puesto.

El inspector del Cuerpo Nacional de Policía en excedencia José Gabriel Ramírez Rodríguez fue el siguiente en asumir la jefatura de la Policía Local de Conil. En mayo de 2012 presentó su dimisión sin haber cumplido los 12 meses de mandato. Su sustituto accidental fue, precisamente, Francisco Luis González Fernández, que ocupó -otra vez- el puesto por jerarquía en el escalafón. Lideró la Policía Local de Conil durante tres años.

El diciembre de 2015, seis años después de su primera toma de posesión, el ex sargento José Manuel Vallejo Herrero regresó a Policía Local de Conil como máximo responsable tras un decreto de la Alcaldía que presidía a la fecha Juan Manuel Bermúdez (Izquierda Unida). El regidor explicó que después de llevar a cabo un proceso selectivo, al que se presentaron 14 candidatos, consideró que esta persona era la idónea, porque en ningún momento el anterior alcalde había perdido la confianza en él, "todo lo contrario, confiamos plenamente por su conocimiento de la zona”, dijo. En 2015, Francisco Luis González era subinspector jefe de la Policía Local de Conil.

Vallejo Herrero se ha mantenido en el cargo hasta hace cuatro meses.

Renombrado

Francisco Luis González Fernández asumió -de nuevo- la Jefatura de la Policía Local de Conil en junio de 2024. La concejala de Seguridad Ciudadana y Policía Local, Antonia Alba, de Siempre Conil, confirmó entonces a Onda Conil Televisión que el hasta entonces responsable de la Policía Local en el municipio, José Manuel Vallejo, había sido cesado en favor de González Fernández.

Asimismo, y según ha explicado Antonia Alba a este periódico, la destitución de Vallejo vino motivada por "falta de confianza", si bien no ha podido aportar más información al respecto por cuanto hay un procedimiento abierto por parte de Manuel Vallejo.

Tras las últimas elecciones municipales, celebradas en mayo de 2023, Izquierda Unida perdió la Alcaldía en Conil después de 28 años de gobierno. El Consistorio cambió de color político con Inmaculada Sánchez, de Andalucía por Sí, como alcaldesa, un cargo al que accedió gracias al acuerdo alcanzado entre andalucistas, Partido Popular y Siempre Conil. Ese tripartito dejó sin el bastón de mando a IU, a pesar de haber sido el partido más votado en los comicios locales.

Tras ser renombrado jefe de la Policía Local de Conil, Francisco Luis González Fernández declaró a Radio Juventud Conil que asumía el cargo "con ilusión y con ganas de trabajar". Cuestionado por la acogida de los demás compañeros, González Fernández puntualizó que se esa pregunta había que formulársela a ellos directamente.

Sentencia de la Audiencia

El magistrado Manuel Estrella, presidente de la Audiencia de Cádiz y de la Sección Primera, fue el ponente de la sentencia condenatoria de González Fernández. Al decretar la pena de multa, aplicó, de una parte, la circunstancia atenuante "muy cualificada" de dilaciones indebidas, pues "la causa, de una complejidad mínima, tardó casi nueve años en tramitarse y no precisamente por razones imputables a las defensas".

De otra parte, el juez entendió que en este caso concurría el agravante de prevalimiento de funcionario público, ya que quedó acreditado que "sin su condición de jefe de la Policía Local de Conil, ni tan siquiera hubiera logrado hacer uso del vehículo".

La sentencia recoge como hechos probados que el 14 de abril de 2006 una mujer denunció la sustracción de una furgoneta Mercedes Benz Vito. La dueña fue indemnizada por su compañía aseguradora en marzo de 2007 al no constar como recuperado el vehículo.

Sin embargo, explica la resolución judicial, la Policía de Conil notificó el 31 de octubre de 2006 haber encontrado en estado de abandono la citada furgoneta en la calle Prado de Rey de la localidad, siendo trasladada por un gruista al depósito del Ayuntamiento conileño el 14 de noviembre de 2006.

El operario de la grúa puso en conocimiento del jefe de la Policía Local -su amigo- que el furgón se encontraba bajo custodia municipal, pues sabía que González quería adquirir un vehículo similar. Y pese a tener constancia de que era una furgoneta robada -figuraba como tal en la aplicación informática de la Dirección General de Tráfico- el responsable policial no advirtió a la legítima propietaria del vehículo de la recuperación del mismo, "aún siendo responsable de dicha comunicación como jefe de la Policía Local". En vez de actuar de esta forma, contando con la ayuda del gruista y aprovechándose de su condición de autoridad, Francisco Luis González sacó la furgoneta del depósito el 20 de noviembre de 2006 "con ánimo ilícito de beneficio".

La sentencia especifica que desde ese día y hasta el 26 de noviembre de 2007, el jefe de la Policía "hizo un uso privatizo" del vehículo y le realizó diversas reparaciones para que pudiera circular. Sólo cuando tuvo constancia de que se había iniciado una investigación por estos hechos, llevó la furgoneta a un taller a fin de quitarle varias piezas.

En el transcurso del año en el que González disfrutó del furgón, concretamente en marzo de 2007, éste se enteró de que la aseguradora era la nueva propietaria del vehículo (tras haber indemnizado a su anterior titular con motivo de la sustracción). Entonces contactó con la compañía y, "faltando a la verdad", comunicó que la furgoneta estaba en situación de "siniestro total" y que el gruista implicado en este caso quería adquirirla, llegando a pactar un precio de 500 euros. "En ningún momento tuvieron la intención de pagar la cantidad convenida, sino dilatar lo máximo posible la restitución de la furgoneta a la aseguradora", subraya la resolución.

El gruista, acusado por la Fiscalía de cooperador necesario en esta trama, salió absuelto.