El Ayuntamiento de Barbate ordena el desalojo preventivo de vecinos próximos al río por riesgo de inundación

El Ayuntamiento de Barbate ha ordenado el desalojo preventivo de los vecinos que viven en casas próximas a la Ribera de la Oliva y la zona del río debido al riesgo de inundación existente.

De esta manera, se ha pedido a los vecinos de estas áreas que abandonen la zona y se trasladen, preferentemente, a domicilios de familiares o amigos en lugares seguros del municipio.

La medida la ha anunciado el propio alcalde, Miguel Molina, tras la celebración de una reunión del Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal), en la que se mantiene activado el Nivel de Emergencia en Fase 1, por recomendación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y de los servicios de emergencias 112.

El Ayuntamiento va a habilitar el Salón Multiusos para aquellas personas que lo necesiten y no puedan realojarse en casas de familiares.

El alcalde también ha pedido a los vecinos que tengan vehículos aparcados en zonas colindantes al río, que los retiren como medida de prevención, y que sigan las indicaciones de los servicios de emergencia y se mantenga informada a través de los canales oficiales.

En lo que respecta a carreteras que afectan a este municipio, hay cortes la N-340 entre los puntos kilométricos 35 y 36,400, en el tramo comprendido entre la rotonda de Cañada Ancha y el acceso a Vejer y Barbate desde la autovía, en ambos sentidos de la circulación. Desde el servicio de Conservación de Carreteras se está procediendo al desvío del tráfico y a la preparación de rutas alternativas.

Eel alcalde ha solicitado a Carreteras del Estado que se adopte "una solución definitiva" para esta vía, dada la reiteración de incidencias que se vienen produciendo y que afecta especialmente a las personas que se desplazan por motivos de salud y de trabajo.