La avería de un tren Alvia entre Madrid y Cádiz deja a los pasajeros "tirados" varias horas en Córdoba

De nuevo una avería en los trenes y de nuevo en un fin de semana de agosto y en plena ola de calor. Los afectados este domingo por la incidencia ferroviaria son los pasajeros del Alvia 2074 con salida de Atocha a las 7:05 horas y que debería haber llegado a su destino, Cádiz, alrededor de las 12:00 horas.

Según informa Adif en sus redes sociales, una avería del convoy ha provocado que éste se quede parado en el término municipal de Almodóvar del Río, en Córdoba. La encargada de la infraestructura dice que "los trenes de Larga y Media Distancia que circulan por ese trazado con un retraso medio de unos quince minutos".

Al parecer, los pasajeros del tren están siendo transbordados a otra composición para poder continuar su camino a destino, maniobra que nuevamente podría registrar otros retrasos por ocupación de ambas vías.

Las quejas en redes de los viajeros de este Alvia no se han hecho esperar. Uno de ellos, a las 14:00 horas, escribía en Twitter (ahora X) que llevaban dos horas parados dentro del tren cuando debería haber llegado a Cádiz hace tres horas. Otro usuario indica que de nuevo, la incidencia afecta a gente mayor, niños y en "plena ola de calor tirados en Córdoba".