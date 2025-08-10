Las imágenes que muestran cómo será la llegada del calor y la subida de temperaturas en Cádiz hasta el martes, cuando se alcanzará el pico

Si hay un modelo meteorológico que está siendo especialmente gráfico en lo que respecta a la subida de temperaturas en Cádiz durante estos días, ese es el británico. Esta previsión ofrece en imágenes un pronóstico de cómo se espera el tiempo en España para los próximos 3 días, evidentemente la provincia de Cádiz incluida, y se observa un país al completo en rojo y un tercio suroeste básicamente en color morado, la tonalidad que en meteorología se usa para reflejar las zonas en las que el calor será más extremo. Y así al menos hasta el martes, la jornada en la que se espera que en Cádiz se alcance por el momento el pico de más calor.

En las imágenes se hace una comparativa de grados entre los tres días durante la misma hora: a las 17:00 horas. Y las diferencias entre los datos del domingo y los del martes son evidentes: hay puntos de la provincia en los que este domingo llegan a los 37 grados estará el martes con 41. En otros directamente mantendrán unas temperaturas ya de por sí muy elevadas.

Calor previsto para el domingo.

Calor previsto para el lunes.

Calor previsto para el martes.

Por el momento, la Agencia Estatal de Meteorología ha activado para este domingo el aviso amarillo por altas temperaturas para la zona de la campiña jerezana y parte de la Janda y la Sierra. Espera que los termómetros alcancen sin ningún problema los 39 grados en esta jornada. El riesgo aumentará a naranja el lunes en las mismas zonas por un mercurio que se puede disparar por encima de los 40 pero es que Aemet prolonga los avisos por calor igualmente hasta el martes, un pronóstico que este sábado aún no se contemplaba. Para este día 12 de agosto el aviso, amarillo por ahora, se mantiene igualmente en la campiña y parte de la Janda pero se extiende a toda la Sierra de Cádiz y no sólo a un área como en los días precedentes.

A esta situación habría que sumarle la llegada del viento de levante, que entró el sábado por el Campo de Gibraltar pero que ya desde el domingo se extiende hasta llegar a la Bahía de Cádiz. Aunque Aemet no ha activado ningún aviso por que vaya a ser especialmente intenso, sí es posible que toda la zona experimente una mayor sensación de agobio durante el día. La ventaja es que en las noches podría refrescar el ambiente algo más.

Temperaturas previstas en Cádiz hasta el martes

Aemet ha previsto un aumento de las temperaturas máximas en toda la provincia, termómetros que llegarán a su pico de más calor el martes. Estos son los registros previstos para estos tres días (domingo, lunes y martes) en los municipios gaditanos.

Alcalá de los Gazules: 34, 37, 38

Alcalá del Valle: 36, 37, 39

Algar: 37, 39, 40

Algeciras: 28, 28, 30

Algodonales: 39, 41, 42

Arcos de la Frontera: 39, 41, 42

Barbate: 33, 34, 35

Barrios, Los: 30, 30, 32

Benalup-Casas Viejas: 34, 37, 37

Benaocaz: 33, 36, 37

Bornos: 38, 40, 41

Bosque, El: 38, 40, 41

Cádiz: 33, 34, 36

Castellar de la Frontera: 31, 32, 34

Chiclana de la Frontera: 36, 37, 38

Chipiona: 33, 33, 34

Conil de la Frontera: 33, 35, 35

Espera: 40, 41, 43

Gastor, El: 36, 39, 39

Grazalema: 34, 37, 37

Jerez de la Frontera: 38, 40, 41

Jimena de la Frontera: 33, 35, 37

Línea de la Concepción, La: 28, 28, 29

Medina-Sidonia: 35, 37, 38

Olvera: 38, 41, 41

Paterna de Rivera: 36, 38, 40

Prado del Rey: 37, 39, 40

Puerto de Santa María, El: 37, 39, 40

Puerto Real: 36, 37, 38

Puerto Serrano: 42, 43, 44

Rota: 34, 35, 35

San Fernando: 35, 36, 36

San José del Valle: 36, 39, 40

Sanlúcar de Barrameda: 37, 38, 39

San Roque: 29, 30, 31

Setenil de las Bodegas: 37, 39, 39

Tarifa: 29, 29, 30

Torre Alháquime: 38, 41, 41

Trebujena: 40, 41, 42

Ubrique: 36, 38, 39

Vejer de la Frontera: 35, 36, 36

Villaluenga del Rosario: 32, 34, 35

Villamartín: 41, 42, 43

Zahara: 38, 40, 40

A partir del miércoles comenzarán los descensos en Cádiz, en la línea con lo que se prevé que ocurra en el resto del país. Aún así, las bajadas no serán especialmente excesivas: los termómetros del próximo sábado 16 se esperan que sean similares a los de este domingo, antes del pico del martes, es decir, es probable que las temperaturas continúen muy elevadas varios días más.