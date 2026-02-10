Archivada la causa abierta a Rafael Quirós, ex alcalde de Barbate, por corrupción urbanística

La causa abierta por prevaricación urbanística a Rafael Quirós, quien fue alcalde socialista de Barbate desde 2007 a 2015, ha quedado archivada definitivamente. El tribunal de la Sección Cuarta de la Audiencia de Cádiz ha dado carpetazo al procedimiento después de que la Fiscalía solicitara su sobreseimiento. El asunto, que se remonta al año 2007, se cierra casi dos décadas después porque los retrasos en su tramitación durante la fase de instrucción han llevado a declarar nula la investigación.

En un principio, estaba previsto que el ex regidor del PSOE se sentase esta semana en el banquillo de los acusados junto a Antonio Domínguez, quien fue concejal de Urbanismo en el Consistorio barbateño, un arquitecto municipal, otros dos arquitectos técnicos de la Delegación de Urbanismo y el asesor jurídico municipal.

La Fiscalía los procesaba por la concesión de una licencia a un negocio, la Sala Bay Bay -posteriormente Neox-, que se instaló de forma supuestamente ilegal en el municipio jandeño sin las autorizaciones correspondientes al ocupar, en parte, una zona de servidumbre marítimo-terrestre protegida por Costas. La acusación pública pedía para ellos dos años de cárcel y diez de inhabilitación para empleo o cargo público.

A pesar de presentar su escrito de acusación, fue el propio Ministerio Fiscal quien el pasado viernes solicitó el archivo de la causa, sobreseimiento que después confirmó la Sección Cuarta. Según el auto judicial, el fiscal solicitó en tiempo y forma la declaración de la causa como compleja, en diciembre de 2015, pero no fue hasta octubre de 2016 cuando se acordó por parte del juez instructor de entonces. Así, la "especial complejidad" del asunto llegó demasiado tarde. Por ello, cuando el juzgado de Barbate decidió tomar declaración a los procesados, lo hizo fuera de plazo. Estas testificales fueron en consecuencia nulas y, por ende, también la apertura de juicio oral.

Con este archivo, queda cerrada de forma definitiva la investigación a los responsables municipales de aquel entonces por la concesión de una licencia a un local ubicado parcialmente sobre una zona protegida.