El juez archiva la causa abierta a Manuel Cárdenas por prevaricación

El Juzgado Mixto número 3 de Sanlúcar ha archivado, a petición de la Fiscalía, la investigación abierta a Manuel Cárdenas, ex coordinador provincial de Izquierda Unida y alcalde de Trebujena durante 18 años (de 1994 a 2012), por prevaricación. El juez también ha sobreseído la causa respecto al actual regidor de Trebujena, Jorge Fernández (IU), la ex concejala María Dolores Hedrera y tres técnicos del Ayuntamiento.

La Fiscalía, única acusación en este procedimiento, ha solicitado su archivo al entender que "no resulta debidamente justificada la perpetración del delito" que ha dado lugar a esta causa, que se inició en el año 2017 a raíz de una denuncia anónima.

Tanto Cárdenas como el resto de implicados han sido investigados por una supuesta "inacción a la hora de incoar expedientes sancionadores de obras ilegales, por la concesión de licencias de primera ocupación para uso agropecuario cuando las construcciones se vinculaban realmente a uso residencial y por la concesión de suministros de agua a inmuebles que carecían de licencias para ello".

Después de practicar las pesquisas necesarias para esclarecer los hechos denunciados, el fiscal ha llegado a la conclusión de que no se ha cometido delito alguno por parte de los investigados.

Respecto a la supuesta omisión de los expedientes de disciplina urbanística en suelo no urbanizable, la acusación pública señala que "no se llega a colmar el tipo delictivo, puesto que la maquinaria sí se puso en marcha", esto es, "se acordaron decretos de suspensión a quienes no se atenían a la legalidad".

En los casos en los que no se acordó expediente sancionador, se debió "a la imposibilidad material de hacerlo, ya que se carecía de personal necesario para culminar todo el procedimiento administrativo", si bien "se impusieron las correspondientes multas en los expedientes de restablecimiento de la legalidad", explica el fiscal.

Sobre la concesión de licencias para edificaciones vinculadas a explotaciones agropecuarias, apunta la Fiscalía, los investigados informaron favorablemente "porque entendían que los solicitantes reunían los requisitos marcados por la normativa, siendo luego, cuando los particulares se apartaban de la misma alterando el uso a residencial y no al destino agrícola, cuando el Ayuntamiento iniciaba los trámites para adoptar las medidas necesarias para imponer la sanciones correspondientes".

Por último, en cuanto las concesiones de suministro de agua otorgadas a construcciones sobre las que no existía licencia, los investigados "rectificaron esta cuestión cuando se les advirtió desde la Consejería de Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía". "Obraron de forma incorrecta pero, en todo caso, ésta sería una infracción de carácter leve en vía administrativa", indica la acusación pública, que concluye que el Ayuntamiento de Trebujena procedió al corte de 29 de los 66 suministros de agua concedidos. Mantuvo los que cumplían los requisitos y suprimió los que no.