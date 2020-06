Manuel Cárdenas lleva en política desde que tenía 21 años. Empezó como concejal en el Ayuntamiento de Trebujena, después fue alcalde de esa localidad durante 18 años, desde 1994 hasta 2012. De 2012 a 2015 asumió el cargo de delegado territorial de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía. Y hasta 2016 fue coordinador provincial de Izquierda Unida. "No me parecía justo acabar mi carrera política con una mancha así", ha dicho Cárdenas tras conocer el archivo de la causa que lo investigaba por un delito de prevaricación en relación a unas supuestas licencias urbanísticas ilegales concedidas a vecinos de su pueblo.

"Estoy muy contento y satisfecho por muchas razones. En primer lugar, siempre me pareció una barbaridad llevar este asunto a los tribunales cuando no había justificación para ello", explica Manuel Cárdenas al otro lado del teléfono mientras trabaja en el campo, su nuevo ámbito profesional.

"Personalmente, me quedo con la pena de banquillo, que se suele decir. El sufrimiento que he pasado desde que se inició la investigación penal en 2017 aún está ahí. Sólo estás imputado y la gente ya piensa que eres un chorizo y que te has quedado con dinero de las arcas", se lamenta el ex coordinador de IU, que recuerda que al comienzo de la investigación no sólo se le acusó de prevaricación, sino también de malversación, un delito que lleva aparejado pena de prisión.

Manuel Cárdenas asegura que siempre ha estado tranquilo respecto a gestión al frente del Consistorio de Trebujena. Ahora, desde luego, está mucho más tranquilo. Poco recorrido que le queda al asunto penal cuando ha sido la propia Fiscalía la que ha solicitado el sobreseimiento.

El alcalde de Trebujena, Jorge Rodríguez, ha manifestado también su satisfacción por el sobreseimiento del caso. "Lo que ha quedado demostrado es que, de acuerdo a los recursos de los que disponía, el Ayuntamiento jamás actuó de forma arbitraria y su proceder siempre estuvo sujeto a la defensa del interés general”.

Según Rodríguez, "con este tipo de archivo se vuelve a poner de manifiesto el peligro de la judicialización de la política y el daño que puede llegar a causar a la honorabilidad de las personas y de los cargos públicos las llamadas penas de titulares de prensa, desatando especulaciones que dejan fuera toda presunción de inocencia".