Alejandro Sanz afronta con “el alma cargada” su segundo pase en Chiclana

“Nos queda el último concierto en España. El último de esta gira. No se volverá a repetir. Haremos que sea irrepetible... Vámonos a Chiclana y celebremos la vida. Empapados de luz, bañados en arte y en la brisa marinera de la tierra de las mágicas noches de la provincia Gaditana. Os veo el 3 y llevaos las ganas que yo me llevo el alma cargada”, compartía estos últimos días Alejandro Sanz desde su cuenta de Twitter acerca del recital, el segundo ya este verano, que va a ofrecer este jueves (22:30 horas) en Concert Music Festival.

El cantante y compositor, muy vinculado a la provincia de Cádiz, ya presentó su extenso repertorio el pasado 8 de julio en Sancti Petri, lugar al que regresa en una segunda vuelta para rematar la faena del éxito.

Abundaba Sanz este mismo martes desde las redes sociales sobre su velada en Cádiz afirmando que “tengo cositas pero no lo puedo decir. Me quiero despedir de España como os merecéis. Con el agradecimiento del que resurge y se supera porque tiene un motivo superior. Vosotrxs no tenéis ni idea de lo que significa para mí todo lo que habéis hecho conmigo. Pero yo sí sé cómo explicároslo”.

Lo intentará, a buen seguro, explicar el artista, Hijo Predilecto de la Provincia de Cádiz y próximamente investido doctor honoris causa de la UCA, a base de las canciones que componen el repertorio de la gira Sanz en vivo, que en 2022 superó los 300.000 seguidores siendo la más multitudinaria del año. Supone, al respecto, este tour una nueva oportunidad de disfrutar del directo del artista español de mayor éxito en todo el mundo de las últimas décadas, con más de 25 millones de discos vendidos, 4 premios Grammy, 25 Latin Grammy y honrado en 2017 por la Academia de Grabación Latina como Persona del Año, en reconocimiento a toda su carrera.

Alejandro Sanz ofrecerá a sus seguidores más de dos horas de espectáculo repleto de éxitos como Corazón partío, Amiga mía o Mi persona favorita, que intercalará con las composiciones de su más reciente álbum, titulado simplemente Sanz, el disco físico más vendido en España en el año 2021.

Las entradas para poder asistir a cualquiera de los espectáculos del cartel de Concert Music Festival pueden adquirirse a través de la web www.concertmusicfestival.com.