El alcalde de Barbate celebra la ampliación del Parque Natural de La Breña

El alcalde de Barbate, Miguel Molina, ha valorado de forma positiva el que la Junta de Andalucía haya aprobado la ampliación del Parque Natural de La Breña y Marismas de Barbate y la protección declarada sobre el Tómbolo de Trafalgar, señalando que desde el Ayuntamiento, ha argumentado, "siempre hemos estado a favor" de estas cuestiones.

El alcalde ha reiterado que "desde el minuto uno", el Consitorio barbateño ha abogado porque este parque natural sea defendido y "ampliado incluso", todo ello con el objetivo de "protegerlo para todas las generaciones futuras".

"Estamos trabajando, evidentemente, siempre en proteger nuestro entorno y nuestro parque natural", ha comentado Miguel Molina, quien ha expuesto que con esta declaración de la junta se pone en evidencia los argumentos en contra que "muchas veces esgrimen Ecologistas en Acción", un grupo que en su opinión está "un poco politizado por algunos sectores políticos para tratar de defender todo lo contrario".

En esa línea ha cuestionado las quejas de los ecologistas a actuaciones que se han desarrollado "fuera del parque natural" por parte del Ayuntamiento e incluso por "alcaldes anteriores" a él mismo y de otro signo político y que "no afectan" a este espacio natural de La Breña "como venimos siempre diciendo a estos grupos ecologistas", a los que le reprocha que estén "más politizados que pensando en el medioambiente".

A este respecto, ha defendido que desde el Ayuntamiento de Barbate se continuará desarrollando el pueblo "de manera sostenible" con proyectos "que sean viables y a futuro", que sean "elementos tractores para nuestro entorno, creando empleo de calidad en nuestro entorno y, sobre todo, protegiendo nuestro parque natural, nuestras marismas y, sobre todo, nuestro entorno costero".

Cabe recordar que este pasado lunes el Consejo de Gobierno aprobaba el decreto del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del ámbito de La Breña, las Marismas del Barbate y el Tómbolo de Trafalgar, ampliando el Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate y la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), además de dar luz verde al Plan Rector de Uso y Gestión de este parque natural de la provincia gaditana.

La aprobación del nuevo Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) viene acompañada de una ampliación significativa de los límites del Parque Natural de la Breña y de la ZEPA, que pasa a abarcar un total de unas 5.200 hectáreas, lo que supone un incremento del 4% respecto a la superficie anterior.

La extensión incorpora zonas de alto interés ecológico, como el Tómbolo de Trafalgar y áreas de transición entre el ámbito marino y terrestre, reforzando así la conectividad ecológica entre los ecosistemas del litoral y del interior.

LA CRÍTICA A LAS MACROURBANIZACIONES

Tanto desde Ecologistas en Acción como desde otras plataformas ciudadanas, se ha recogido el malestar ante varios proyectos que se pretenden sacar adelante en el entorno de Barbate, Los Caños y Zahora y que responden, reiteran, a un modelo de turismo caduco y propio de tiempos de la burbuja. En concreto, estos tres macroproyectos serían Sierrezuela Playa, Trafalgar-San Ambrosio y Següesal Golf Resort. De ellas, indican los ecologistas, la primera cuenta con terrenos en zona inundable y las otras dos lindan con el Parque Natural de La Breña: "Meter núcleos de viviendas entre monte público y Parque Natural, entre dos masas forestales, viendo lo que estamos viendo con los incendios en los últimos años, es ya por sí un disparate", apuntaban desde Ecologistas en Acción. Además, ninguno de los tres proyectos "dispone, ni tiene asegurado, el suministro, el saneamiento y la depuración de sus aguas".

De hecho, la vicepresidenta tercera de la Mesa del Congreso de los Diputados y diputada de Sumar por la provincia de Cádiz, Esther Gil de Reboleño, visitaba esta semana el Parque Natural de La Breña acompañada de representantes de Ecologistas en Acción y de la plataforma SOS Barbate-Salvemos Trafalgar para conocer "de primera mano" los proyectos de macrourbanizaciones que se contemplan en el litoral de La Janda.

"Nos parece una locura que se quiera construir en una zona como esta por muchas razones -criticaba Gil de Reboleño-. No sólo es una zona inundable, sino que tiene todas las protecciones medioambientales posibles a nivel autonómico y europeo. No creemos que dé mucho más futuro ni en empleo, ni en industria: Barbate merece que se hagan inversiones de otro tipo, que se desarrolle un turismo sostenible y que no se destroce una zona de gran valor ecológico y medioambiental".