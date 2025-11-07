Sumar: "Vamos a utilizar todas las herramientas disponibles para frenar las macrourbanizaciones en Barbate"

La vicepresidenta tercera de la Mesa del Congreso de los Diputados y diputada de Sumar por la provincia de Cádiz, Esther Gil de Reboleño, visitaba el Parque Natural de La Breña acompañada de representantes de Ecologistas en Acción y de la plataforma SOS Barbate-Salvemos Trafalgar para conocer "de primera mano" los proyectos de macrourbanizaciones que se contemplan en el litoral de La Janda. En concreto, los planes que incluyen a Sierrezuela Plaza, Trafalgar-San Ambrosio y Següesal Golf Resort.

"Nos parece una locura que se quiera construir en una zona como esta por muchas razones -indicó Gil de Reboleño, que también apoyó en su momento la protección patrimonial del Faro de Trafalgar-. No sólo es una zona inundable, sino que tiene todas las protecciones medioambientales posibles a nivel autonómico y europeo. No creemos que dé mucho más futuro ni en empleo, ni en industria: Barbate merece que se hagan inversiones de otro tipo, que se desarrolle un turismo sostenible y que no se destroce una zona de gran valor ecológico y medioambiental".

Así, desde Sumar, hacen un llamamiento a la ciudadanía para que "apoye iniciativas en contra de estos tres macroproyectos". Además, desde la formación política -indicó la diputada- "vamos a utilizar todas las herramientas disponibles para frenar su construcción. No creemos que esto aporte, sino que va a generar deficiencias en mantenimiento, acceso al agua y peligro de incendios".

"¿QUIÉN SE VA A HACER CARGO DE ESOS SERVICIOS?"

Por su parte, desde Ecologistas en Acción, Lola Yllescas recordó que las urbanizaciones que se proyectan "nada tienen que ver con los intereses de los barbateños, ni con la conservación de su privilegiada naturaleza. Aquí, lo que se va a construir es una urbanización de lujo con más de 400 apartamentos y 200 plazas hoteleras, más un campo golf 18 hoyos: algo absurdo en un sitio donde no hay agua, ni suministros, ni depuración".

"¿Quién se va a encargar de todos esos servicios, cómo va a repercurtir eso realmente en los barbateños? -se pregunta Yllescas-. Esas casas estarán cerradas diez meses al año y para nada van a soluciones los problemas de vivienda y de calidad de vida de Barbate. Los servicios que tenga que prestar el Ayuntamiento aquí, lo que hacen es encarecer la gestión del pueblo, con una urbanización metida, además, entre monte público y el Parque Natural de La Breña: meter una urbanización entre dos masas forestales, viendo lo que estamos viendo con los incendios en los últimos años, es ya por sí un disparate. ¿Quién va a pagar las infraestructuras que hacen falta? La empresa, no: la empresa viene a hacer su negocio, a costa de nuestros recursos".

Antonio Aragón, desde SOS Barbate-Salvamos Trafalgar, apuntó que la plataforma -que cuenta con apoyos de Barbate, Zahora, Vejer y Conil- se reúne con "todos los colectivos y partidos políticos" para explicarles el escenario, y que están abiertos a hablar con "cualquiera que esté en contra de este modelo caduco de turismo, porque este no es el desarrollo que necesita Barbate. El casco urbano -explicó- tiene un millón de metros cuadrados por desarrollar. Necesitamos un proyecto integral de pueblo donde el turismo sea una parte más del desarrollo, pero el camino que ha cogido el Ayuntamiento de Barbate no es el que sirve para la sociedad barbateña, e hipoteca el futuro del pueblo al destruir su patrimonio natural".