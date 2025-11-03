SOS Barbate-Salvemos Trafalgar pretenden llevar a la calle su mensaje contra las macrourbanizaciones

La plataforma SOS Barbate-Salvemos Trafalgar -que agrupa a vecinos y vecinas de Barbate, Zahora, Caños de Meca y San Ambrosio y a distintos colectivos- celebró el pasado sábado su VI Asamblea en el Salón Multiusos de Barbate. La iniciativa, que también cuenta con el apoyo de Enebro Ecologistas en Acción, recoge la preocupación ciudadana ante varios proyectos (Trafalgar-San Ambrosio, El Següesal, Sierrezuela) que se quieren acometer en el litoral de La Janda. Los organizadores quieren llevar a las calles el mensaje de las implicaciones que pueden tener estos planes y realizar distintas actividades para llegar a más vecinos.

La plataforma ha abierto una recogida pública de firmas bajo el epígrafe "Sí al turismo sostenible, no a los macroproyectos", que pretende plasmar el rechazo público ante lo que consideran un desarrollo urbanístico "disperso, de amplio consumo de territorio, depredador de recursos y de costosísimos servicios públicos".

Las tres macrourbanizaciones proyectadas -señalan- tienen una serie de "características, o defectos, comunes". Por un lado, estarían "separadas de los actuales núcleos urbanos, con lo que sus servicios serán caros, costosos, y de dudosa implantación para un ayuntamiento con tantos déficits de todo tipo". No estaban previstas en el planteamiento municipal "y han requerido modificaciones de un obsoleto e inservible PGOU de 1995". ⁠Las tres "están peligrosamente lindando con espacios forestales y de valor ecológico"; dos de ellas lindan con el Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate y una tercera está en Zona Inundable. Ninguna de las tres dispone, ni tiene asegurado, el suministro, el saneamiento y la depuración de sus aguas. Y, por supuesto, "ninguna responde a las necesidades habitacionales de los barbateños: serán viviendas cerradas durante 10 meses".

¿CUÁLES SON LOS MEGAPROYECTOS DEL LITORAL DE LA JANDA?

Durante estos meses de verano, denuncia el colectivo, el Ayuntamiento de Barbate aprobó provisionalmente la recalificación a Suelos Urbanizables del Área de Dinamización Trafalgar-San Ambrosio y una nueva Aprobación Provisional de Següesal Golf.

Los tres megaproyectos del entorno de Barbate, Los Caños y Zahora son: