SOS Barbate-Salvemos Trafalgar pretenden llevar a la calle su mensaje contra las macrourbanizaciones
Vecinos y colectivos prosiguen su organización frente a los planes de un turismo que "no es sostenible"
Más de 5.000 firmas contra macroproyectos urbanísticos en Barbate
La plataforma SOS Barbate-Salvemos Trafalgar -que agrupa a vecinos y vecinas de Barbate, Zahora, Caños de Meca y San Ambrosio y a distintos colectivos- celebró el pasado sábado su VI Asamblea en el Salón Multiusos de Barbate. La iniciativa, que también cuenta con el apoyo de Enebro Ecologistas en Acción, recoge la preocupación ciudadana ante varios proyectos (Trafalgar-San Ambrosio, El Següesal, Sierrezuela) que se quieren acometer en el litoral de La Janda. Los organizadores quieren llevar a las calles el mensaje de las implicaciones que pueden tener estos planes y realizar distintas actividades para llegar a más vecinos.
La plataforma ha abierto una recogida pública de firmas bajo el epígrafe "Sí al turismo sostenible, no a los macroproyectos", que pretende plasmar el rechazo público ante lo que consideran un desarrollo urbanístico "disperso, de amplio consumo de territorio, depredador de recursos y de costosísimos servicios públicos".
Las tres macrourbanizaciones proyectadas -señalan- tienen una serie de "características, o defectos, comunes". Por un lado, estarían "separadas de los actuales núcleos urbanos, con lo que sus servicios serán caros, costosos, y de dudosa implantación para un ayuntamiento con tantos déficits de todo tipo". No estaban previstas en el planteamiento municipal "y han requerido modificaciones de un obsoleto e inservible PGOU de 1995". Las tres "están peligrosamente lindando con espacios forestales y de valor ecológico"; dos de ellas lindan con el Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate y una tercera está en Zona Inundable. Ninguna de las tres dispone, ni tiene asegurado, el suministro, el saneamiento y la depuración de sus aguas. Y, por supuesto, "ninguna responde a las necesidades habitacionales de los barbateños: serán viviendas cerradas durante 10 meses".
¿CUÁLES SON LOS MEGAPROYECTOS DEL LITORAL DE LA JANDA?
Durante estos meses de verano, denuncia el colectivo, el Ayuntamiento de Barbate aprobó provisionalmente la recalificación a Suelos Urbanizables del Área de Dinamización Trafalgar-San Ambrosio y una nueva Aprobación Provisional de Següesal Golf.
Los tres megaproyectos del entorno de Barbate, Los Caños y Zahora son:
- SIERREZUELA PLAYA: El proyecto prevé construir 107 viviendas o apartamentos turísticos de lujo en 262.463 m2 de terrenos rústicos. Vendría a tener la misma extensión con la que actualmente cuenta Zahara. Su suelo está calificado como no urbanizable de carácter natural y rural y, quizá lo más sangrante, es que incluye zonas inundables y terrenos que son Servidumbre de Protección y de Tránsito del Dominio Público Marítimo-Terrestre. No justifica el suministro de agua y no justifica el saneamiento y la depuración.
- TRAFALGAR-SAN AMBROSIO: Se sitúa entre el Pinar de La Breña, Caños de Meca y Zahora. Su construcción no estaba prevista ni en el PGOU inicial ni en su reprogramación. No existen actualmente infraestructuras de abastecimiento de agua en el ámbito de la modificación. Se propone que el agua provendrá del Consorcio de Abastecimiento Gaditano: una opción que sería ilegal. Actualmente, el acuífero afectado presenta una sobreexplotación del 100 %. A día de hoy, no existe red de saneamiento en la zona de la modificación puntual.
- SEGÜESAL GOLF RESORT. Se prevé la construcción de un campo de golf de 18 hoyos, 235 habitaciones hoteleras dobles, 635 apartamentos turísticos y 450 viviendas y apartamentos residenciales nuevos, y la regularización de 49 viviendas. En noviembre de 2022 recibíó una Declaración Ambiental Estratégica (DAE) Desfavorable. A pesar de esto, el pleno del Ayuntamiento de Barbate procedió el pasado 6 de agosto a una nueva Aprobación Provisional.
