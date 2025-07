Trafalgar-San Ambrosio en Barbate: otro proyecto con la gestión del agua como bestia negra

Por tercera vez, Ecologistas en Acción- El Enebro ha presentado alegaciones al proyecto Trafalgar- San Ambrosio, tanto ante el Ayuntamiento de Barbate como ante la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente. Una exposición que se une a la lista de motivos ya desarrollada desde la plataforma ciudadana Zahora Natural.

El argumento de los ecologistas sigue la línea del que presentaron por primera en 2022, sobre la instalación de una urbanización turística de unas setenta hectáreas situadas entre el Parque Natural de La Breña y Caños de Meca y Zahora. Para ENEBRO-Ecologistas en Acción, el PGOU sobre el que se desarrolla la propuesta del complejo (de la época del ladrillo), "no sirve, no responde a la realidad y necesidades actuales, y sin embargo, el Ayuntamiento se sigue basando en él para aprobar nuevas urbanizaciones turísticas. Y es tan claro que no sirve que el propio alcalde, Miguel Molina, afirma haber iniciado los trámites para un nuevo Plan General".

UNA PROPUESTA DE HACE QUINCE AÑOS

El Plan de Ordenación del Territorio de La Janda (POTLJ) proponía esta Área de Oportunidad Turística -una figura similar a la que se usó en el desestimado proyecto en las marismas de Trebujena- pero "esto no necesariamente implica desarrollo", añaden los ecologistas. De hecho, hay ayuntamientos que solicitaron la eliminación de áreas de oportunidad, como el de Medina Sidonia con el Área de Oportunidad de Turística de Pocasangre. Además, como se recuerda en las alegaciones, el Plan fue aprobado en 2011 y fue anulado parcialmente en 2014 por el TSJA, entre otros temas, por la propuesta desmesurada de suelos a urbanizar. "La propuesta es de hace casi 15 años -insisten-. ¿Es que Barbate no ha evolucionado desde entonces? Es hora de actualizarse".

"En Barbate, una y otra vez se propone una planificación de un modelo expansivo trasnochado (El Següesal, El Bujar, La Sierrezuela…), consumidor de territorio pero raquítico en prestación de servicios a los ciudadanos, y que pivota sobre la destrucción de parte de sus recursos naturales: masas forestales, biodiversidad, suelo, paisaje, litoral, espacios protegidos, etc.; un modelo que supone un engaño y la falacia de pretender que la inversión privada va a resolver todos los déficits de servicio público y de cumplimiento de la legalidad urbanística; se trata de vender territorio a cambio de servicios de responsabilidad municipal", comunican desde Ecologistas en Acción.

AFECCIÓN MEDIOAMBIENTAL

La plataforma ecologista señala también que el Parque Natural de La Breña y Marismas del Barbate no puede formar parte de la Modificación Trafalgar-San Ambrosio, como aprobó el Ayuntamiento en Pleno, porque además de ser parque natural, pertenece a la Red Natura 2000, y tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo han establecido que estos terrenos han de clasificarse necesariamente como Suelo No Urbano Especialmente Protegido.

El Documento de Declaración Ambiental Estratégica (DAE), sin embargo, recoge que se ha optado por una nueva propuesta -no aprobada municipalmente-, que no incluye terrenos del Parque Natural y preserva el Hábitat de Interés Comunitario Preferente (las dunas con bosques de pinos). "Esperemos que esto sea lo que se apruebe definitivamente", indican los ecologistas. Aun así, entre las afecciones al paisaje estaría la instalación de un muro de hormigón delante de La Breña y detrás del Tómbolo de Trafalgar -un impacto que se considera desfavorable por incumplimiento del artículo 30 de la Ley de Costas-.

El Parque Natural es zona ZEPA de Especial Protección de Aves. / D.C.

EL PROBLEMA DE LA GESTIÓN DEL AGUA

Sin duda, la cuestión que más llama la atención en el proyecto es la gestión del agua. Se supone que el suministro provendrá del Consorcio de Abastecimiento Gaditano: una solución ilegal, ya que los terrenos quedan fuera de la Zona de Abastecimiento Gaditana. "De cualquier forma -añaden desde Ecologistas en Acción-, el suministro de agua la determinarán la Demarcación Hidrográfica y el Plan Hidrológico Guadalete-Barbate vigente",

Lo cierto es que, en la actualidad, no existe una red de saneamiento en la zona, aunque la construcción de las infraestructuras de saneamiento y depuración de aguas residuales es requisito previo al inicio de cualquier desarrollo urbanístico residencial y turístico. Para resolver la cuestión del saneamiento se ha ido variando de propuestas: "Primero -recuerdan los ecologistas-, se pensó en una gran fosa séptica para 255 viviendas y hoteles. Visto lo disparatado de la propuesta, se pasó a proponer una EBAR y colectores que enlazasen con la depuradora supramunicipal de Caños, Zahora y El Palmar". Como esta depuradora ni está ni tiene hora de llegada, se ha propuesto finalmente instalar una depuradora propia, con terciario y que verterá sus aguas depuradas al arroyo San Ambrosio. Por supuesto, nadie sabe todavía quién la construiría.

SOLUCIÓN PRIVADA A COMPETENCIAS PÚBLICAS

Tanto el Ayuntamiento de Barbate como en el Documento de DAE indican que la Modificación tiene como objetivos articular adecuadamente el núcleo de Caños de Meca con el diseminado de Zahora; prever un vial urbano alternativo a la carretera A-2233, que permita reducir la intensidad del tráfico que soporta en temporada estival: proteger las masas arbóreas existentes colindantes con el Parque Natural de la Breña y Marismas de Barbate y coayudar a la resolución de saneamiento y depuración de aguas residuales del conjunto Zahora-Caños de Meca-Fuentes del Madroño.

"Pero todo esto -ultiman desde Ecologistas en Acción- ha podido y puede hacerse dentro de las responsabilidades municipales y las competencias de la Junta de Andalucía. No se entiende por qué no se ha hecho hasta ahora, y no se necesita recalificar unos terrenos naturales para cumplir obligaciones municipales".