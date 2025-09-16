Más de 5.000 firmas contra macroproyectos urbanísticos en Barbate

La Plataforma SOS Barbate–Salvemos Trafalgar ha hecho entrega a la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Cádiz, dirigida por Óscar Curtido, de 5.169 firmas ciudadanas en defensa de un modelo de desarrollo sostenible y contra los macroproyectos urbanísticos previstos en el municipio: Plan Trafalgar–San Ambrosio, Urbanización El Següesal y Urbanización La Sierrezuela en Zahara de los Atunes.

Estas firmas ya fueron remitidas previamente al Ayuntamiento de Barbate, y ahora se trasladan también a la administración autonómica. La Plataforma subraya que esta iniciativa responde a la legítima oposición ciudadana frente a proyectos que amenazan el territorio y el bienestar colectivo, y que expresan un rechazo social claro a la recalificación de más de cuatro millones de metros cuadrados de suelo como urbanizable.

El colectivo recuerda que el Ayuntamiento aprobó estas recalificaciones en pleno verano y que algunos de estos proyectos aún no cuentan con Declaración Ambiental Estratégica (DAE), por lo que la aprobación definitiva sigue pendiente. Desde la plataforma, que agrupa a vecinos y vecinas de Barbate, Zahora, Caños de Meca y San Ambrosio, así como a colectivos sociales y ecologistas, se advierte de que estas urbanizaciones presentan graves problemas. Entre ellos, el estar alejadas de los núcleos urbanos, generando servicios públicos costosos y de dudosa viabilidad; además de no contar con garantías de suministro, saneamiento ni depuración de aguas.

Además, estas nuevas urbanizaciones no estaban contempladas en el planeamiento y, como tal, y requieren modificaciones de un PGOU obsoleto de 1995. El colectivo apunta también que estos proyectos responden a intereses privados, no a necesidades colectivas y que, además de encarecer el precio de la vivienda, no solucionan la demanda habitacional de la población local, pues estarán destinadas a segundas residencias. Dos de de las urbanizaciones lindan con el Parque Natural de La Breña y Marismas del Barbate y otra (La Sierrezuela) se ubica en zona inundable.

La Plataforma insiste en que no está en contra del desarrollo económico ni turístico del municipio, pero defiende que este debe hacerse de manera ordenada y sostenible. “Estamos a favor del desarrollo hotelero, pero siempre dentro de los terrenos ya ordenados para ello. Lo que rechazamos es un modelo especulativo que multiplica los problemas, encarece la vida y expulsa a la población local”.

“Las 5.169 firmas entregadas son una muestra de que la ciudadanía no quiere macroproyectos depredadores de recursos, sino un desarrollo que proteja nuestro patrimonio natural y cultural y garantice el futuro de Barbate”, indican.