Sumar: "El Faro de Trafalgar no es una mercancía, sino que nos pertenece a todos"

La vicepresidenta tercera del Congreso de los Diputados, Esther Gil de Reboleño, celebraba hoy la "decisión del Ministerio de Cultura de avanzar en la protección del Faro de Trafalgar como Bien de Interés Cultural (BIC), un paso fundamental para garantizar su preservación", aunque añadió que se va a exigir a las "administraciones competentes que refuercen su compromiso y adopten medidas concretas para impedir que el expolio del patrimonio continúe".

"La historia no se vende, no se trafica y no se convierte en mercancía -indicó Esther Gil de Reboleño-. El Faro de Trafalgar nos pertenece a todos y todas, y su luz debe seguir guiándonos, no hacia la mercantilización de nuestro pasado, sino hacia la defensa de nuestra identidad y nuestra dignidad como pueblo".

La diputada de Sumar por Cádiz ya había manifestado con anterioridad su rechazo al proyecto que pretendía dar un uso hostelero al histórico edificio, llegando a cursar -hace ahora un año- una pregunta en el Congreso sobre el futuro de esta edificación. Junto a Izquierda Unida, la formación había hecho pública su oposición a los planes de "explotación comercial del Faro de Trafalgar, un emblema histórico y cultural de Cádiz y de toda Andalucía -indicaba la representante-. Este faro no es solo una estructura arquitectónica; es un testigo silencioso de nuestra historia, de la grandeza y las cicatrices de nuestro pasado, y no permitiremos que su luz se apague bajo el peso de la especulación y el lucro privado".

Para Esther Gil de Reboleño, no se trata únicamente de que un faro pueda transformarse en un negocio hostelero, "sino de un modelo que sigue relegando a nuestra tierra a la explotación desmedida del turismo, sin valorar ni proteger aquello que nos hace únicos. Cádiz no necesita más espacios privatizados para el consumo; necesita respeto por su historia, su cultura y su gente".