Reconocimiento histórico del Faro de Trafalgar: "Se ha escuchado la voz de la razón, y la de los gaditanos"

Se ha escuchado a la voz de la razón, y se ha escuchado a los gaditanos", apunta Lola Yllescas, de Enebro-Ecologistas en Acción, sobre el inicio de trámites para declarar al Faro de Trafalgar Bien de Interés Cultural. La protección del espacio -testigo de la batalla del mismo nombre que dio, en el marco de las guerras napoleónicas, la victoria a Inglaterra y se saldó con miles de muertos- era una reclamación puesta en marcha no sólo desde el ámbito ecologista, sino también desde los propios vecinos -que se agruparon bajo la plataforma El faro no se vende-, así como desde Izquierda Unida y Sumar, cuya diputada, Esther Gil de Reboleño, registraba en el Congreso el año pasado una pregunta sobre el uso y el futuro del faro de Trafalgar.

También el año pasado, el Boletín Oficial del Estado publicaba la concesión de explotación del faro gaditano a la sociedad Pentágono Colón SL "con destino a hostelería y centro de interpretación". Una concesión que realizaba la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz como garante de la edificación, situada en el Parque Natural de la Breña y Marismas de Barbarte. La firma concesionaria estaba dedicada a negocios de hostelería relacionados con pubs y discotecas, lo que provocó una respuesta social ante la iniciativa, en una zona ya copada por locales de este tipo. "Yo no he escuchado a nadie que defendiera este uso", continúa Lola Yllescas.

El actual Faro de Trafalgar, que se remonta a 1860, se incluyó hace años dentro del proyecto Faros de España, concebido para dar otros usos a unas estructuras ya en su mayoría automatizadas. No obstante, el de Trafalgar es uno de los faros, por ejemplo, en los que no se permite la actividad hotelera. El edificio ya vio un anterior proyecto, concedido a Floatel, para desarrollar un hotel de lujo, que terminó parando Demarcación de Costas.

La incoación del expediente que determinará la declaración BIC del edificio supone, indican los ecologistas, que de momento se pare toda la planificación del proyecto de hostelería, "y esperemos que se supenda", añade Yllescas; y orienta su uso a la conservación y el empleo museístico o expositivo.

"Ocurre que, hasta el momento -indica la portavoz ecologista-, nosotros teníamos un montón de informes de carácter medioambiental, que hacían referencia a los valores naturales del tómbolo y de toda la zona. Pero siempre faltaba el informe de Cultura que, simplemente, no se manifestaba". Una circunstancia extraña, teniendo en cuenta el valor histórico del emplazamiento y del mismo faro: la principal plaza de Londres lleva el nombre de Trafalgar y nosotros -será porque perdimos-, ni lo consideramos. "Todos los ingleses que se acercan, se maravillan", indica.

MÁXIMA PROTECCIÓN SEGÚN LA LEY DE PATRIMONIO

El inicio del proceso de declaración BIC supondrá la aplicación de esta categoría de protección, la máxima que establece la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español. Lo que constituye, subrayan desde Ecologistas en Acción, "una excelente noticia. No podemos más que felicitarnos porque el faro vaya en camino de ser declarado BIC, ya que es un hito de nuestro litoral y de nuestra historia, y nos alegramos mucho de que no vaya a convertirse en un bar de copas, y de que tanto el espacio como el monumento se protejan".

"El faro -indica Yllescas- es un punto de vital importancia para la navegación, vela por la salida al Altántico y es un emblema histórico".

La zona del tómbolo de Trafalgar se está incorporando al Parque Natural de la Breña, pero ya por sí mismo es ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) y lugar de interés comunitario, ya que pertenece a la Red Natura 2000. El Faro de Trafalgar fue incluido en 2017 en el ‘Catálogo de faros con valor patrimonial de España’ realizado en el marco del Plan Nacional de Patrimonio Industrial como un testimonio histórico de la tecnología y la ciencia de su tiempo. Ubicado frente a las costas donde tuvo lugar la famosa batalla de Trafalgar entre España, Francia e Ingalterra, en 1805, fue construido a mediados del siglo XIX, con una estructura de casa-patio, poco habitual en los faros españoles.