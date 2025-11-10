El Tómbolo de Trafalgar pasa a formar parte del Parque Natural de La Breña

El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado el decreto por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del ámbito de La Breña, las Marismas del Barbate y el Tómbolo de Trafalgar, por el que se amplía el Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate con idea de reforzar la protección del litoral.

Con esta nueva planificación, la Junta actualiza la gestión de uno de los enclaves costeros más valiosos de su red de espacios naturales protegidos y refuerza la protección de un área de gran diversidad ecológica, que combina pinares costeros, acantilados que superan los cien metros de altura, marismas mareales, playas y sistemas dunares.

Además, el decreto trata de armonizar los instrumentos de planificación existentes, que databan de hace más de dos décadas, con los actuales criterios de sostenibilidad, participación social y adaptación al cambio climático.

La aprobación del nuevo PORN y del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) viene acompañada de una ampliación significativa de los límites del Parque Natural y de la ZEPA, que pasa a abarcar un total de unas 5.200 hectáreas, lo que supone un incremento del 4% respecto a la superficie anterior.

Esta extensión incorpora zonas de alto interés ecológico, como el Tómbolo de Trafalgar y áreas de transición entre el ámbito marino y terrestre, reforzando así la conectividad ecológica entre los ecosistemas del litoral y del interior.

El objetivo de la ampliación es garantizar una mayor continuidad de hábitats y corredores biológicos que actúan como refugio para numerosas especies de flora y fauna.

COHERENCIA TERRITORIAL

De este modo, el nuevo ámbito ordenado mejora la coherencia territorial de la Red Natura 2000, al integrarse plenamente con los espacios colindantes y asegurar su gestión coordinada bajo un mismo marco normativo.

El nuevo PORN establece los principios rectores que guían el uso sostenible de los recursos y la conservación de los valores naturales del espacio, mientras que el PRUG concreta la zonificación, los usos permitidos y las directrices de manejo en cada ámbito.

Entre sus objetivos figuran la preservación de los hábitats prioritarios, la restauración de zonas degradadas, la mejora del conocimiento científico sobre los ecosistemas del espacio y la promoción de actividades sostenibles vinculadas al turismo de naturaleza.

En el ámbito del paisaje, el decreto presta especial atención a la preservación de los acantilados y zonas dunares frente a procesos erosivos y al impacto del cambio climático.

Las medidas de gestión incluyen la recuperación de hábitats costeros, la eliminación de especies exóticas invasoras y el control del tránsito en áreas frágiles para evitar la degradación de los ecosistemas.