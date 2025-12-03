El agravio de los trenes de alta velocidad con Cádiz: un viaje de Huelva a Barcelona durará 4 horas frente a las más de 13 horas desde la capital gaditana

La alta velocidad sigue lejos de llegar a Cádiz mientras otras provincias vecinas como Huelva, y con menor demanda, reciben inversiones para mejorar sus conexiones ferroviarias con ciudades como Madrid y Barcelona. El ministro de Transportes. Óscar Puente, volvió a presumir en el Congreso de los Diputados de la llegada del AVE a Huelva. Puente sostiene que los avances en las líneas de Alta Velocidad favorece a todo el conjunto del territorio y puso de ejemplo el AVE entre Sevilla y Huelva. Una vez que se complete esa obra, manifestó que ir de Huelva a Barcelona podrá hacerse en tan solo 4 horas.

Un tiempo estimado de viaje muy diferente del que, actualmente, tiene Cádiz con la Ciudad Condal. El único tren directo de Cádiz a Barcelona que existe actualmente tiene una duración media de más de 13 horas. La tesis del Gobierno es que si se mejoran las conexiones con Sevilla, hay posibilidad de hacer transbordo en Santa Justa para desde allí acceder al AVE a otras ciudades españolas. En la actualidad, un trayecto de Cádiz a Barcelona con cambio de tren en Sevilla dura una media de 8 horas. Según el mapa de Alta Velocidad del Gobierno, Cádiz se encuentra entre las provincias que cuentan con Alta Velocidad, pese a las infraestructuras limitadas que impiden la llegada de trenes de alta velocidad de Renfe, Ouigo e Iryo.

Sin embargo, la realidad es que en Cádiz hay varias problemáticas asociadas al uso del Media Distancia para llegar a la capital hispalense. Por un lado, las continuadas incidencias que se registran al mes y, por otro, la dificultad para reservar un asiento desde que existen los bonos mensuales. Las 751 incidencias diarias registradas entre junio y septiembre de este año, a una media de 6 por día, hacen que la opción de ir de Cádiz a Barcelona con transbordo genere cierta inseguridad entre los pasajeros.

Otra de las cuestiones que sorprenden de la falta de apuesta por Cádiz por parte de Transportes está en el flujo de viajeros. La provincia de Huelva se mueve en números muy por debajo de los de Cádiz en cuanto a pasajeros. Los viajeros anuales registrados en Huelva en 2024 fueron 600.100 viajeros en total para todos los servicios. En Cádiz, solo el tren Alvia sumó 671.000 usuarios y el Media Distancia se acercó a los tres millones de pasajeros.

Los problemas de la alta velocidad en Cádiz

El ministro de Transportes, Óscar Puente, presentó los siguientes avances de la Alta Velocidad en España a mediados de noviembre en un desayuno de Europa Press. Durante unos minutos, Puente mostró un mapa de la red de Alta Velocidad donde Cádiz estaba incluida. En esta cita, nuevamente habló de llevar el AVE a Huelva y Jaén pero no mencionó a la provincia gaditana, que según el citado mapa ya tiene las infraestructuras necesarias para acoger la alta velocidad.

En la actualidad, los trenes Alvia, los más avanzados que llegan a Cádiz, están lejos de los 350 kilómetros por hora que deben alcanzar los trenes AVE por las limitaciones de la red ferroviaria. La velocidad media de los Alvia en la provincia gaditana está entre los 160 y los 200 kilómetros por hora, aún lejos de moverse entre los 300 y 350 kilómetros.

A corto plazo, la velocidad de los trenes en Cádiz mejorará una vez que entre en funcionamiento los nuevos sistemas de seguridad ERTMS instalados entre Sevilla y El Puerto. También se está a la espera de que lleguen los nuevos trenes Avril, más veloces, que sustituyan a los actuales Alvia. No obstante, la empresa Talgo, la encargada de fabricar estas unidades, lleva varios meses de retraso ante la carga de trabajo. A todo esto se le suma la saturación de las vías a la altura del istmo entre Cádiz y San Fernando, por donde también pasa el Trambahía, y las numerosas estaciones con parada obligatoria en la provincia.

El tren en Cádiz, a una media de 6 averías diarias

La demanda del tren en Cádiz es alta. Por ejemplo, la línea Media Distancia que conecta con Sevilla y Córdoba es la tercera con más pasajeros del país. Un total de 2.936.104 de pasajeros usaron esta línea en 2024. Los trenes Alvia que conectan con la capital gaditana fueron utilizados por 671.000 viajeros en 2024 pese a los problemas persistentes. Casi todos los meses se da una situación de avería o incidencia en algún punto del recorrido, el últiimo fue registrado en el cambiador de Majabarique en Sevilla.

Las incidencias por averías en los trenes y en las vías ha sido una constante en los últimos meses, dándose situaciones preocupantes en verano. En una época donde se superan los 40 grados en ciertos puntos del trayecto, los pasajeros quedaban atrapados dentro de los vagones sin aire acondicionado.

El propio Gobierno ha facilitado cifras de las incidencias registradas en el último verano de 2024, donde la demanda de viajes a Cádiz incrementa de manera notable por los efectos del turismo. En datos recogidos por Europa Press, en Cádiz hubo 751 incidencias en los trenes entre junio y septiembre. 256 de ellas, atribuibles a Adif, la encargada de gestionar las vías. Respecto a los problemas con la climatización, desde el Ejecutivo central se afirma que solo un 1,7% de viajes se vieron afectados por la falta de aire acondicionado.