La avería en un tren Alvia Cádiz-Madrid deja parados dos horas a los pasajeros en el cambiador de Majarabique

Una nueva avería en un tren de Renfe y de nuevo, afectada la línea de Larga Distancia que une Cádiz con Madrid. Los viajeros que este lunes tomaron un Alvia desde Cádiz que los llevara a Madrid tuvieron que armarse nuevamente de paciencia ya que a poco de comenzar en viaje, en el cambiador de Majarabique, una avería del pantógrafo delantero hizo que el tren quedara detenido sin opción de continuar su marcha puesto que el pantógrafo de cola estaba en ese momento en zona neutra.

Esto ocurrió a las 20:12 horas de este 1 de diciembre y no fue hasta las 22:27 que estos viajeros pudieron ser trasladados en autobús hasta la estación de Sevilla Santa Justa, punto a donde llegaron a las 22:49 horas. Media hora después, a las 23:20 horas, pudieron continuar su marcha a destino con otro tren.

La incidencia del pantógrafo no sólo afectó a este convoy sino que otras tres composiciones de larga distancia tuvieron que ser suprimidos puesto que el tren que presentó el problema inicial del pantógrafo no pudo ser retirado a la vía 3 del cambiador de Majarabique hasta pasadas las 00:00 horas.

Cuál es la función del cambiador de Majarabique

El cambiador de ancho de Majarabique, en Sevilla, es un punto negro de la red ferroviaria de Andalucía por la que pasan buena parte de los trenes que tienen destino Cádiz. Es en este punto donde se produce el cambio de ancho de las vías que permite conectar las líneas de alta velocidad con las líneas convencionales o de ancho ibérico como las que hay en la provincia de Cádiz.

En este ancho de las vías radica uno de los principales impedimentos que impiden la llegada del AVE, que circula con un ancho internacional, a la provincia de Cádiz. Y es que el Gobierno ya ha cuantificado que la operación supondría una importante y casi inasumible inversión de dinero.

751 incidencias en los trenes en Cádiz en verano

Los problemas que los trenes sufrieron en la provincia de Cádiz durante este verano de 2025 ya tienen reflejo en una cifra oficial ofrecida por el Gobierno tras una pregunta escrita del PP. Y fueron muchas. Un total de 751 incidencias según el Ejecutivo en apenas cuatro meses, desde junio a septiembre ambos incluidos, lo que da una media aproximada de 6 incidencias diarias. Y todo eso durante los meses de mayor trasiego turístico en Cádiz.

Según la respuesta ofrecida por el Gobierno, recogida por Europa Press, de esas 751 incidencias, el 34% (256 exactamente) son atribuibles a Adif, siendo las más representativas las relacionadas con la seguridad. Para reducirlas, se está redactando un proyecto de sustitución de enclavamientos con el objeto de su modernización.