Los trenes en Cádiz acumularon 751 incidencias entre junio y septiembre de 2025: una media de 6 problemas diarios

Los problemas que los trenes sufrieron en la provincia de Cádiz durante este verano de 2025 ya tienen reflejo en una cifra oficial ofrecida por el Gobierno tras una pregunta escrita del PP. Y fueron muchas. Un total de 751 incidencias según el Ejecutivo en apenas cuatro meses, desde junio a septiembre ambos incluidos, lo que da una media aproximada de 6 incidencias diarias. Y todo eso durante los meses de mayor trasiego turístico en Cádiz.

Según la respuesta ofrecida por el Gobierno, recogida por Europa Press, de esas 751 incidencias, el 34% (256 exactamente) son atribuibles a Adif, siendo las más representativas las relacionadas con la seguridad. Para reducirlas, se está redactando un proyecto de sustitución de enclavamientos con el objeto de su modernización.

También hace mención a los problemas que surgieron en trenes debido a fallos en el aire acondicionado, circunstancia que dejó en varios momentos a los usuarios dentro de vagones durante olas de calor y a más de 44 grados. Sobre este particular, el Gobierno indica que todos los equipos de aire acondicionado, así como el resto de los elementos del material ferroviario, son sometidos a las revisiones periódicas reglamentarias. En este sentido, ha explicado que las revisiones normales se realizan aproximadamente cada 20 días, y las intervenciones, que se realizan cada ocho años, se desmonta cada uno de los componentes de los equipos que se revisan y se vuelven a montar.

Según el Gobierno, en el verano de 2025 las incidencias por averías de aire acondicionado han supuesto un 1,7% del total de trenes circulados.

Un vagón de Renfe entre Madríd y Cádiz, a 44 grados. / @ironiuris

Controles exhaustivos y periódicos de los trenes que circulan por Cádiz

Asimismo, ha asegurado que Renfe "trabaja en todo momento" con el objetivo de garantizar la calidad y la fiabilidad de los servicios que presta. Para ello, según ha añadido, el conjunto de la flota de trenes es objeto de controles exhaustivos y periódicos en los talleres de Renfe Ingeniería y Mantenimiento, conforme a los planes de mantenimiento establecidos, de tal manera que los trenes estén dispuestos y puedan operar en perfecto estado en todo momento.

También ha aseverado que para garantizar el correcto funcionamiento, Renfe trabaja continuamente en planes de mejora para la fiabilidad y disponibilidad del material con refuerzos de plantilla en las bases de mantenimiento. Esto se hace con planes de acción concretos, acompañamiento de los trenes con personal técnico, revisión en profundidad de los equipos del tren, penalizaciones contractuales con fabricante y mantenedor y pruebas de mejora del comportamiento de determinados equipos, según ha explicado.

Un verano marcado por el calor y los problemas en los trenes en Cádiz

El inicio del verano, con las vacaciones de muchos ciudadanos que venían o salían de la provincia en el aire, fue especialmente complicado estos meses pasados en Cádiz. Los problemas de retrasos en las líneas, ya lamentablemente asumidas por el usuario, se completaron con incidencias graves por problemas en el aire acondicionado, que dejó imágenes muy llamativas como aquella camisa empapada por el sudor y pegada a la espalda de un alumno del Liceo de San Fernando, que sufrió los 44 grados del interior de su vagón en un viaje de regreso de Madrid a finales del mes de junio.

La situación de volvió a repetir a comienzos de agosto, de nuevo con pasajeros "tirados" en Córdoba cuando regresaban desde la capital a Cádiz y de nuevo en plena ola de calor.

Cuando no es el calor del verano, también pueden ser los temporales. En octubre (un mes que no está incluido en estos datos de incidencias), los días de lluvias y vientos también pueden llegar a dejar incomunicada a la provincia, bien sea por fallos en sus límites geográficos o por que se hayan producido en otros puntos pero en las vías que emplean los trenes para llegar a Cádiz desde cualquier otro punto de la Península.

Y sin contar la cantidad de incidencias técnicas que, sin tener origen en la meteorología, puede terminar afectando a la conexión ferroviaria en la provincia.