Suspendidos los trenes desde Cádiz a Sevilla, Madrid y Barcelona tras el temporal de lluvia y viento del miércoles

La provincia de Cádiz se ha quedado prácticamente incomunicada por tren tras el temporal de lluvia y viento que azotó este miércoles principalmente a Huelva, Sevilla y Cádiz en menor medida. Aunque en la provincia finalmente no llegaron a cumplirse fielmente los pronósticos meteorológicos, que esperaban grandes acumulados de agua durante la jornada especialmente en las localidades del litoral atlántico, las combinaciones ferroviarias se han visto igualmente afectadas por grandes balsas de agua y daños en las infraestructuras.

Según informa Adif, "la relación Sevilla Santa Justa - Cádiz se encuentra suspendida por falta de tensión en catenaria entre Dos Hermanas y Lebrija, sin previsión de reparación. Con esta situación no pueden circular entre Sevilla y Cádiz los trenes de Media Distancia ni los trenes de Larga Distancia que conectan Cádiz con Madrid y Barcelona", explica la operadora, que avanza la posibilidad de que Renfe realice "trasbordos por carretera de estos trenes mientras estás averías persistan".

A través de su perfil en X (Antes Twitter), Renfe aclara la situación actual de los trenes este jueves, siendo las líneas afectadas:

Alvia 2075 Cádiz 06:35 - Madrid 11:11; suprimido

Alvia 2285 Huelva 08:00 - Madrid 12:02; el tramo Huelva- Sevilla se realiza en autobús

Alvia 11695 Cádiz 07:35 - Barcelona 21:11; se inicia en Sevilla. Viajeros procedentes de Cádiz, en medios alternativos

En Media Distancia, suspendidos los trayectos Sevilla- Cádiz/Huelva. Primeros servicios se realizan por carretera

Cercanías Cádiz: en servicio. No obstante, en este servicio, el canal de WhatsApp informa que "por avería técnica" (no especifica si esa avería se debe a algún percance relacionado con la lluvia del miércoles) no circularán:

Línea C-1 entre las estaciones de Cádiz y Bahía Sur, el tren con salida a las 7:15h

Línea C-1 entre las estaciones Bahía Sur y Cádiz, el tren con salida a las 7:37

Línea C-1 entre las estaciones de Cádiz y Bahía Sur, el tren con salida a las 8:28h

Línea C-1 entre las estaciones Bahía Sur y Cádiz, el tren con salida a las 8:51h

Además, a través del mismo canal se están reportando ya retrasos de 30 y 35 minutos en los trenes con salida 7:40 y 8:00 desde Cádiz hacia Jerez y con salida a las 8:30 desde Jerez sentido Cádiz, en todos los casos por una "incidencia causada por el tren precedente".

Cercanías de Cádiz, también con incidencias este miércoles.

Los problemas con los trenes en Cádiz comenzaron el miércoles

Las incidencias con los trenes en la provincia comenzaron el miércoles a las tres de la tarde. Entonces apuntaban en InfoAdif a que "una incidencia que afecta a la señalización entre Dos Hermanas y El Puerto de Santa María" era la causa de la interrupción. A ello hubo que sumar otra incidencia reportada sobre las dos y media en un tren que circulaba por el núcleo de cercanías de Cádiz "que se encuentran registrando retrasos a su paso por Jerez de la Frontera".

El Alvia que salió de Cádiz a las 18:10 horas también quedó afectado.

Toda esta situación provocó las quejas de muchos usuarios que comenzaron a preguntar a través de las redes sociales tanto de Adif como de Renfe por qué su tren se había quedado detenido. Otros indicaban que el Alvia que salió de Cádiz sobre las cuatro se había dado la vuelta "sin solución" y que los pasajeros del que partió desde Madrid se habían tenido que bajar en Sevilla. Algunos de ellos lamentaron la falta de información por los motivos de las paradas o los cambios de trayectoria en el momento.

Incidencias del temporal en Cádiz

El temporal por borrascas atlánticas vivió el miércoles su día más complicado, causando incidencias especialmente en las provincias de Sevilla y Huelva. En Cádiz la peor parte se la llevaron los municipios de la Costa Noroeste. Una manga marina dejó destrozos en Rota y las lluvias inundaron Sanlúcar.