Municipios de Cádiz que esperan más lluvias el miércoles: Aemet avanza incluso algún pequeño tornado o tromba marina
Tiempo.com aclara que son "fenómenos habituales en situaciones de inestabilidad asociadas a una baja presión en el Golfo de Cádiz, especialmente en la época fría del año"
Aemet pone en aviso a Cádiz por lluvia y tormentas
La Agencia Estatal de Meteorología espera que la peor parte de la borrasca situada en el Golfo de Cádiz llegue a la provincia este miércoles 29 de octubre. Será un día en que prácticamente todo Cádiz estará en color amarillo por algún tipo de aviso, ya sea lluvia o viento. Aemet, en concreto, espera acumulados de unos 25 litros por metro cuadrado en una hora en el litoral gaditano, la campiña, la Janda y el Campo de Gibraltar y en la Sierra. El viento también será protagonista de la jornada, al menos en la costa atlántica, con rachas que fácilmente podrán llegar a los 70 kilómetros/hora y que va a motivar que entre las 13 y las 17 horas se active igualmente el aviso amarillo por fenómenos costeros. Aemet va un poco más allá y avanza la probabilidad de que se produzca "algún fenómeno severo como algún pequeño tornado o tromba marina" en Andalucía occidental debido a "valores altos de la helicidad relativa a la tormenta en la capa efectiva".
En la misma línea de lluvias abundantes este miércoles apunta la previsión de tiempo.com. Según su pronóstico, en zonas de montaña de la provincia podrían darse acumulados de hasta 60 litros por metro cuadrado en 12 horas. Igualmente, se hace eco de la posibilidad de que se produzcan pequeños tornados o trombas marinas, "fenómenos habituales en situaciones de inestabilidad asociadas a una baja presión en el Golfo de Cádiz, especialmente en la época fría del año", explican.
Acumulados previstos en Cádiz para el miércoles, municipio a municipio
Según tiempo.com, los acumulados previstos para la jornada del miércoles en Cádiz son:
- Alcalá de los Gazules: 44 litros/metro cuadrado
- Alcalá del Valle: 3,9 litros
- Algar: 42 litros
- Algeciras: 12 litros
- Algodonales: 11 litros
- Arcos de la Frontera: 30 litros
- Barbate: 30 litros
- Barrios, Los: 24 litros
- Benalup-Casas Viejas: 41 litros
- Benaocaz: 27 litros
- Bornos: 26 litros
- Bosque, El: 26 litros
- Cádiz: 64 litros
- Castellar de la Frontera: 20 litros
- Chiclana de la Frontera: 60 litros
- Chipiona: 31 litros
- Conil de la Frontera: 40 litros
- Espera: 26 litros
- Gastor, El: 10 litros
- Grazalema: 20 litros
- Jerez de la Frontera: 37 litros
- Jimena de la Frontera: 33 litros
- Línea de la Concepción, La: 9,8 litros
- Medina-Sidonia: 40 litros
- Olvera: 6 litros
- Paterna de Rivera: 41 litros
- Prado del Rey: 25 litros
- Puerto de Santa María, El: 35 litros
- Puerto Real: 58 litros
- Puerto Serrano: 14 litros
- Rota: 35 litros
- San Fernando: 69 litros
- San José del Valle: 41 litros
- San Martín del Tesorillo: 15 litros
- Sanlúcar de Barrameda: 30 litros
- San Roque: 9,1 litros
- Setenil de las Bodegas: 4,9 litros
- Tarifa: 34 litros
- Torre Alháquime: 5.1 litros
- Trebujena: 45 litros
- Ubrique: 30 litros
- Vejer de la Frontera: 32 litros
- Villaluenga del Rosario: 27 litros
- Villamartín: 22 litros
- Zahara: 15 litros
El tiempo en Cádiz el resto de la semana
Aunque la inestabilidad y las precipitaciones podrían extenderse el jueves 30 de octubre, lo cierto es que la mayoría de los pronósticos coinciden en, de momento, concentrar la mayor parte de las lluvias en la jornada del miércoles, con la opción de que llueva igualmente el jueves aunque ya con mucha menor intensidad.
Para los días restantes hasta el domingo, las nubes seguirían protagonizando el tiempo en la provincia, con pocas horas de mejoría ya tal vez concentradas en la segunda parte del domingo. La probabilidad de precipitaciones se mantendría aunque no especialmente elevada (entre 25-45%) y en todo caso, se trataría de lluvia más débil.
En concreto, Aemet avanza que tras dos días de probable transición (jueves y viernes), una nueva borrasca volverá a dejar lluvias en parte de Andalucía de cara al fin de semana.
