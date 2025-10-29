Municipios de Cádiz que esperan más lluvias el miércoles: Aemet avanza incluso algún pequeño tornado o tromba marina

La Agencia Estatal de Meteorología espera que la peor parte de la borrasca situada en el Golfo de Cádiz llegue a la provincia este miércoles 29 de octubre. Será un día en que prácticamente todo Cádiz estará en color amarillo por algún tipo de aviso, ya sea lluvia o viento. Aemet, en concreto, espera acumulados de unos 25 litros por metro cuadrado en una hora en el litoral gaditano, la campiña, la Janda y el Campo de Gibraltar y en la Sierra. El viento también será protagonista de la jornada, al menos en la costa atlántica, con rachas que fácilmente podrán llegar a los 70 kilómetros/hora y que va a motivar que entre las 13 y las 17 horas se active igualmente el aviso amarillo por fenómenos costeros. Aemet va un poco más allá y avanza la probabilidad de que se produzca "algún fenómeno severo como algún pequeño tornado o tromba marina" en Andalucía occidental debido a "valores altos de la helicidad relativa a la tormenta en la capa efectiva".

En la misma línea de lluvias abundantes este miércoles apunta la previsión de tiempo.com. Según su pronóstico, en zonas de montaña de la provincia podrían darse acumulados de hasta 60 litros por metro cuadrado en 12 horas. Igualmente, se hace eco de la posibilidad de que se produzcan pequeños tornados o trombas marinas, "fenómenos habituales en situaciones de inestabilidad asociadas a una baja presión en el Golfo de Cádiz, especialmente en la época fría del año", explican.

Acumulados previstos en Cádiz para el miércoles, municipio a municipio

Según tiempo.com, los acumulados previstos para la jornada del miércoles en Cádiz son:

Alcalá de los Gazules: 44 litros/metro cuadrado

Alcalá del Valle: 3,9 litros

Algar: 42 litros

Algeciras: 12 litros

Algodonales: 11 litros

Arcos de la Frontera: 30 litros

Barbate: 30 litros

Barrios, Los: 24 litros

Benalup-Casas Viejas: 41 litros

Benaocaz: 27 litros

Bornos: 26 litros

Bosque, El: 26 litros

Cádiz: 64 litros

Castellar de la Frontera: 20 litros

Chiclana de la Frontera: 60 litros

Chipiona: 31 litros

Conil de la Frontera: 40 litros

Espera: 26 litros

Gastor, El: 10 litros

Grazalema: 20 litros

Jerez de la Frontera: 37 litros

Jimena de la Frontera: 33 litros

Línea de la Concepción, La: 9,8 litros

Medina-Sidonia: 40 litros

Olvera: 6 litros

Paterna de Rivera: 41 litros

Prado del Rey: 25 litros

Puerto de Santa María, El: 35 litros

Puerto Real: 58 litros

Puerto Serrano: 14 litros

Rota: 35 litros

San Fernando: 69 litros

San José del Valle: 41 litros

San Martín del Tesorillo: 15 litros

Sanlúcar de Barrameda: 30 litros

San Roque: 9,1 litros

Setenil de las Bodegas: 4,9 litros

Tarifa: 34 litros

Torre Alháquime: 5.1 litros

Trebujena: 45 litros

Ubrique: 30 litros

Vejer de la Frontera: 32 litros

Villaluenga del Rosario: 27 litros

Villamartín: 22 litros

Zahara: 15 litros

El tiempo en Cádiz el resto de la semana

Aunque la inestabilidad y las precipitaciones podrían extenderse el jueves 30 de octubre, lo cierto es que la mayoría de los pronósticos coinciden en, de momento, concentrar la mayor parte de las lluvias en la jornada del miércoles, con la opción de que llueva igualmente el jueves aunque ya con mucha menor intensidad.

Para los días restantes hasta el domingo, las nubes seguirían protagonizando el tiempo en la provincia, con pocas horas de mejoría ya tal vez concentradas en la segunda parte del domingo. La probabilidad de precipitaciones se mantendría aunque no especialmente elevada (entre 25-45%) y en todo caso, se trataría de lluvia más débil.

En concreto, Aemet avanza que tras dos días de probable transición (jueves y viernes), una nueva borrasca volverá a dejar lluvias en parte de Andalucía de cara al fin de semana.