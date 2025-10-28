Aemet pone en aviso a Cádiz por lluvia y tormentas: horarios y municipios con más probabilidad de precipitaciones
La Agencia Estatal de Meteorología pone el foco también este martes en la intensidad del viento que soplará en la provincia
La lluvia y el viento protagonizarán el tiempo en Cádiz este martes y el próximo miércoles. La llegada de una profunda borrasca, muy cerca ya de la Península por la zona del Golfo de Cádiz, va a obligar a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a activar el aviso amarillo por precipitaciones en todo el litoral gaditano ya a última hora de este martes. Será en el último tramo del día, a partir de las 20:00 horas, cuando el paso de la borrasca comenzará a dejará precipitaciones en toda la provincia, unas lluvias que podrían ser por momentos localmente fuertes y ocasionalmente tormentosas.
Una alta probabilidad de lluvia en Cádiz desde el mediodía del martes
Aunque el aviso no se activará hasta las 20:00 horas, el martes estará marcado por cielos nublados en buena parte de la provincia. En la zona del Campo de Gibraltar, las nubes cubrirán desde el inicio de la jornada sin embargo, en el resto el día comenzará incluso con claros o algunas nubes altas.
Será a media mañana cuando la nubosidad se vaya extendiendo al resto de comarcas gaditanas, primero a la costa del litoral atlántico y posteriormente a las zonas del interior, la campiña y la Sierra. Así hasta llegar a las 20:00 horas que es cuando se activará el aviso amarillo por lluvias, una alerta que estará en vigor durante todo el miércoles también. En concreto, Aemet espera acumulados de unos 15 litros por metro cuadrado en todo el litoral gaditano, desde Barbate y hasta los municipios de la Costa Noroeste.
- Alcalá de los Gazules: 75% entre 12 y 18; 95% entre 18 y 24 horas
- Alcalá del Valle: 100% entre 12 y 24 horas
- Algar: 80% entre 12 y 18; 100% entre 18 y 24 horas
- Algeciras: 75% entre 12 y 18; 95% entre 18 y 24 horas
- Algodonales: 95% entre 12 y 24 horas
- Arcos de la Frontera: 80% entre 12 y 18; 90% entre 18 y 24 horas
- Barbate: 70% entre 12 y 18; 100% entre 18 y 24 horas
- Barrios, Los: 95% entre 12 y 18; 100% entre 18 y 24 horas
- Benalup-Casas Viejas: 75% entre 12 y 18; 100% entre 18 y 24 horas
- Benaocaz: 90% entre 12 y 18; 100% entre 18 y 24 horas
- Bornos: 85% entre 12 y 18; 90% entre 18 y 24 horas
- Bosque, El: 85% entre 12 y 18; 95% entre 18 y 24 horas
- Cádiz: 85% entre 12 y 18; 95% entre 18 y 24 horas
- Castellar de la Frontera: 95% entre 12 y 18; 100% entre 18 y 24 horas
- Chiclana de la Frontera: 80% entre 12 y 18; 95% entre 18 y 24 horas
- Chipiona: 95% entre 12 y 24 horas
- Conil de la Frontera: 70% entre 12 y 18; 95% entre 18 y 24 horas
- Espera: 90% entre 12 y 24 horas
- Gastor, El: 95% entre 12 y 18; 100% entre 18 y 24 horas
- Grazalema: 95% entre 12 y 18; 100% entre 18 y 24 horas
- Jerez de la Frontera: 90% entre 12 y 18; 95% entre 18 y 24 horas
- Jimena de la Frontera: 90% entre 12 y 18; 100% entre 18 y 24 horas
- Línea de la Concepción, La: 90% entre 12 y 18; 100% entre 18 y 24 horas
- Medina-Sidonia: 80% entre 12 y 18; 95% entre 18 y 24 horas
- Olvera: 95% entre 12 y 18; 100% entre 18 y 24 horas
- Paterna de Rivera: 75% entre 12 y 18; 95% entre 18 y 24 horas
- Prado del Rey: 90% entre 12 y 18; 95% entre 18 y 24 horas
- Puerto de Santa María, El: 90% entre 12 y 18; 95% entre 18 y 24 horas
- Puerto Real: 85% entre 12 y 18; 95% entre 18 y 24 horas
- Puerto Serrano: 90% entre 12 y 18; 95% entre 18 y 24 horas
- Rota: 90% entre 12 y 18; 95% entre 18 y 24 horas
- San Fernando: 80% entre 12 y 18; 95% entre 18 y 24 horas
- San José del Valle: 80% entre 12 y 18; 95% entre 18 y 24 horas
- Sanlúcar de Barrameda: 95% entre 12 y 18; 100% entre 18 y 24 horas
- San Roque: 90% entre 12 y 18; 100% entre 18 y 24 horas
- Setenil de las Bodegas: 100% entre 12 y 24 horas
- Tarifa: 80% entre 12 y 18; 100% entre 18 y 24 horas
- Torre Alháquime: 100% entre 12 y 24 horas
- Trebujena: 95% entre 12 y 18; 90% entre 18 y 24 horas
- Ubrique: 90% entre 12 y 18; 100% entre 18 y 24 horas
- Vejer de la Frontera: 75% entre 12 y 18; 90% entre 18 y 24 horas
- Villaluenga del Rosario: 90% entre 12 y 18; 100% entre 18 y 24 horas
- Villamartín: 95% entre 12 y 24 horas
- Zahara: 95% entre 12 y 18; 100% entre 18 y 24 horas
El viento, también protagonista del tiempo en Cádiz el martes
La intensidad del viento también marcará el tiempo de este martes en la provincia de Cádiz, aunque las rachas máximas comenzarán a registrarse también en el último tramo del día, justo cuando se active el aviso por lluvias a partir de las 20:00 horas.
Hasta ese momento, el viento soplará de componente sur, sudeste, con una velocidad de entre 15 y 25 km/h aunque con picos que podrían llegar a los 30 en Cádiz capital. Entre las 19:00 y las 20:00 horas se registrarán las rachas más fuertes, por encima de 40 km/h, que irán amainando de madrugada pero que volverán a reactivarse el miércoles desde primera hora. Para esta jornada, Aemet tiene previsto incluso activar el aviso amarillo por fenómenos costeros en el litoral gaditano debido a vientos de suroeste de entre 50 y 61 km/h, fuerza 7 en alta mar. Esto se traduce en que en tierra, las rachas podrían alcanzar los 70 km/h a las 13:00 horas del 29 de octubre en Cádiz capital.
La peor parte de la borrasca llegará a Cádiz el miércoles
Aemet avanza que para el miércoles, las precipitaciones prácticamente se generalizan en toda Andalucía, con lluvias que pueden ser localmente fuertes y ocasionalmente tormentosas. Destaca igualmente la fuerza de las rachas de viento debido a la cercanía de la borrasca. Incluso recoge en sus previsiones la probabilidad de que se produzca "algún fenómeno severo como algún pequeño tornado o tromba marina" en Andalucía occidental.
