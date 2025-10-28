Aemet pone en aviso a Cádiz por lluvia y tormentas: horarios y municipios con más probabilidad de precipitaciones

La lluvia y el viento protagonizarán el tiempo en Cádiz este martes y el próximo miércoles. La llegada de una profunda borrasca, muy cerca ya de la Península por la zona del Golfo de Cádiz, va a obligar a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a activar el aviso amarillo por precipitaciones en todo el litoral gaditano ya a última hora de este martes. Será en el último tramo del día, a partir de las 20:00 horas, cuando el paso de la borrasca comenzará a dejará precipitaciones en toda la provincia, unas lluvias que podrían ser por momentos localmente fuertes y ocasionalmente tormentosas.

Una alta probabilidad de lluvia en Cádiz desde el mediodía del martes

Aunque el aviso no se activará hasta las 20:00 horas, el martes estará marcado por cielos nublados en buena parte de la provincia. En la zona del Campo de Gibraltar, las nubes cubrirán desde el inicio de la jornada sin embargo, en el resto el día comenzará incluso con claros o algunas nubes altas.

Será a media mañana cuando la nubosidad se vaya extendiendo al resto de comarcas gaditanas, primero a la costa del litoral atlántico y posteriormente a las zonas del interior, la campiña y la Sierra. Así hasta llegar a las 20:00 horas que es cuando se activará el aviso amarillo por lluvias, una alerta que estará en vigor durante todo el miércoles también. En concreto, Aemet espera acumulados de unos 15 litros por metro cuadrado en todo el litoral gaditano, desde Barbate y hasta los municipios de la Costa Noroeste.

Alcalá de los Gazules: 75% entre 12 y 18; 95% entre 18 y 24 horas

Alcalá del Valle: 100% entre 12 y 24 horas

Algar: 80% entre 12 y 18; 100% entre 18 y 24 horas

Algeciras: 75% entre 12 y 18; 95% entre 18 y 24 horas

Algodonales: 95% entre 12 y 24 horas

Arcos de la Frontera: 80% entre 12 y 18; 90% entre 18 y 24 horas

Barbate: 70% entre 12 y 18; 100% entre 18 y 24 horas

Barrios, Los: 95% entre 12 y 18; 100% entre 18 y 24 horas

Benalup-Casas Viejas: 75% entre 12 y 18; 100% entre 18 y 24 horas

Benaocaz: 90% entre 12 y 18; 100% entre 18 y 24 horas

Bornos: 85% entre 12 y 18; 90% entre 18 y 24 horas

Bosque, El: 85% entre 12 y 18; 95% entre 18 y 24 horas

Cádiz: 85% entre 12 y 18; 95% entre 18 y 24 horas

Castellar de la Frontera: 95% entre 12 y 18; 100% entre 18 y 24 horas

Chiclana de la Frontera: 80% entre 12 y 18; 95% entre 18 y 24 horas

Chipiona: 95% entre 12 y 24 horas

Conil de la Frontera: 70% entre 12 y 18; 95% entre 18 y 24 horas

Espera: 90% entre 12 y 24 horas

Gastor, El: 95% entre 12 y 18; 100% entre 18 y 24 horas

Grazalema: 95% entre 12 y 18; 100% entre 18 y 24 horas

Jerez de la Frontera: 90% entre 12 y 18; 95% entre 18 y 24 horas

Jimena de la Frontera: 90% entre 12 y 18; 100% entre 18 y 24 horas

Línea de la Concepción, La: 90% entre 12 y 18; 100% entre 18 y 24 horas

Medina-Sidonia: 80% entre 12 y 18; 95% entre 18 y 24 horas

Olvera: 95% entre 12 y 18; 100% entre 18 y 24 horas

Paterna de Rivera: 75% entre 12 y 18; 95% entre 18 y 24 horas

Prado del Rey: 90% entre 12 y 18; 95% entre 18 y 24 horas

Puerto de Santa María, El: 90% entre 12 y 18; 95% entre 18 y 24 horas

Puerto Real: 85% entre 12 y 18; 95% entre 18 y 24 horas

Puerto Serrano: 90% entre 12 y 18; 95% entre 18 y 24 horas

Rota: 90% entre 12 y 18; 95% entre 18 y 24 horas

San Fernando: 80% entre 12 y 18; 95% entre 18 y 24 horas

San José del Valle: 80% entre 12 y 18; 95% entre 18 y 24 horas

Sanlúcar de Barrameda: 95% entre 12 y 18; 100% entre 18 y 24 horas

San Roque: 90% entre 12 y 18; 100% entre 18 y 24 horas

Setenil de las Bodegas: 100% entre 12 y 24 horas

Tarifa: 80% entre 12 y 18; 100% entre 18 y 24 horas

Torre Alháquime: 100% entre 12 y 24 horas

Trebujena: 95% entre 12 y 18; 90% entre 18 y 24 horas

Ubrique: 90% entre 12 y 18; 100% entre 18 y 24 horas

Vejer de la Frontera: 75% entre 12 y 18; 90% entre 18 y 24 horas

Villaluenga del Rosario: 90% entre 12 y 18; 100% entre 18 y 24 horas

Villamartín: 95% entre 12 y 24 horas

Zahara: 95% entre 12 y 18; 100% entre 18 y 24 horas

El viento, también protagonista del tiempo en Cádiz el martes

La intensidad del viento también marcará el tiempo de este martes en la provincia de Cádiz, aunque las rachas máximas comenzarán a registrarse también en el último tramo del día, justo cuando se active el aviso por lluvias a partir de las 20:00 horas.

Hasta ese momento, el viento soplará de componente sur, sudeste, con una velocidad de entre 15 y 25 km/h aunque con picos que podrían llegar a los 30 en Cádiz capital. Entre las 19:00 y las 20:00 horas se registrarán las rachas más fuertes, por encima de 40 km/h, que irán amainando de madrugada pero que volverán a reactivarse el miércoles desde primera hora. Para esta jornada, Aemet tiene previsto incluso activar el aviso amarillo por fenómenos costeros en el litoral gaditano debido a vientos de suroeste de entre 50 y 61 km/h, fuerza 7 en alta mar. Esto se traduce en que en tierra, las rachas podrían alcanzar los 70 km/h a las 13:00 horas del 29 de octubre en Cádiz capital.

La peor parte de la borrasca llegará a Cádiz el miércoles

Aemet avanza que para el miércoles, las precipitaciones prácticamente se generalizan en toda Andalucía, con lluvias que pueden ser localmente fuertes y ocasionalmente tormentosas. Destaca igualmente la fuerza de las rachas de viento debido a la cercanía de la borrasca. Incluso recoge en sus previsiones la probabilidad de que se produzca "algún fenómeno severo como algún pequeño tornado o tromba marina" en Andalucía occidental.