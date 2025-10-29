Las lluvias dejan más de 50 litros por metro cuadrado en apenas una hora en Sanlúcar

El Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda ha movilizado a sus equipos operativos para hacer frente a las incidencias dejadas por una noche de fuertes tormentas y precipitaciones, que registraron intensidades de más de 50 litros por metro cuadrado en tan solo una hora.

La alcaldesa, Carmen Álvarez, informó que los operarios de la empresa municipal de limpieza (Emulisan) continúan trabajando activamente durante la mañana para restablecer la normalidad en las zonas afectadas.

El Consistorio ha agradecido públicamente el esfuerzo y la labor de los distintos efectivos que han intervenido desde la pasada madrugada y que seguirán activos en las próximas horas, incluyendo a los trabajadores de Infraestructuras y Emulisan, así como a los cuerpos de Protección Civil, Bomberos, Policía Local y la empresa concesionaria del agua, Aqualia.

A pesar de los trabajos de normalización, el Ayuntamiento mantiene activado el protocolo de seguridad por el aviso amarillo decretado por la AEMET, que se prevé se extienda hasta las doce de esta medianoche. Se recomienda a la ciudadanía seguir las indicaciones de seguridad y extremar la precaución.