Sanlúcar, preparada para las lluvias con la limpieza de la redes de saneamiento

La empresa concesionaria del servicio del ciclo integral del agua en Sanlúcar, Aqualia, ha continuado durante el fin de semana pasado ejecutando los trabajos de limpieza preventiva en las redes de saneamiento de la ciudad, de acuerdo con el programa establecido por el Ayuntamiento ante la llegada del periodo de lluvias, que ya comenzó el pasado domingo. Las tareas se vienen realizando desde 1 de septiembre en el centro urbano, y se siguen desarrollando con el objetivo de optimizar el funcionamiento de la infraestructura hidráulica y minimizar las incidencias por precipitaciones.

Según el balance proporcionado por el Ayuntamiento, hasta la fecha se han realizado diversas actuaciones de mantenimiento y desatasco. La empresa ha efectuado 14 desatascos en la red general de alcantarillado, 106 actuaciones de limpieza en pozos de registro, 748 trabajos de limpieza en imbornales y 43 tareas de limpieza en arquetas de registro. Como resultado de estos trabajos preventivos, se ha logrado la retirada de un total de 66.000 kilos de residuos de la red.

Aqualia ha solicitado a la población que disculpe las molestias que puedan ocasionar estas labores, señalando que son trabajos esenciales destinados a mejorar la calidad del servicio del ciclo integral del agua en Sanlúcar.