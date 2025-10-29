El temporal interrumpe la circulación de trenes entre Cádiz y Sevilla

El temporal que azota a Andalucía Occidental este miércoles está afectando a la circulación de trenes, con incidencias en Cádiz, Sevilla y Huelva. Así lo apuntan tanto Renfe como Adif en sus cuentas oficiales de redes sociales, donde confirman que incluso ha quedado interrumpida la circulación de los Media Distancia alrededor de las tres de la tarde.

Numerosos pasajeros esperan en las estaciones de la Bahía de Cádiz, ya que los problemas también están perjudicando a las líneas de cercanías de Cádiz -además de a las de Sevilla- , que se suman a los trenes de media y larga distancia que circulan entre ambas provincias, señalan en InfoAdif.

Allí apuntan a que "una incidencia que afecta a la señalización entre Dos Hermanas y El Puerto de Santa María" es la causa de la interrupción. A ello hay que sumar otra incidencia reportada sobre las dos y media en un tren que circulaba por el núcleo de cercanías de Cádiz "que se encuentran registrando retrasos a su paso por Jerez de la Frontera", indicaban hace unas horas.

Cambios y devoluciones

Desde la cuenta de X de Renfe han añadido que con motivo de las condiciones meteorológicas adversas que se están registrando en Sevilla, Cádiz y Huelva, el servicio ferroviario de Media y Larga Distancia se está viendo afectado recuerda que la compañía "habilita cambios y devoluciones de billetes sin coste, para todos los trenes de Media Distancia de Andalucía". Algunos pasajeros han tenido que buscarse medios alternativos para llegar a su destino.

El Alvia que sale de Cádiz a las 18:10 horas también queda afectado, adelantan, recordando la posibilidad de cambios y devoluciones. De momento, no se ha informado sobre la soución a la incidencia.

Distintos pasajeros manifiestan en comentarios a estas publicaciones que sus trenes se encuentran parados sin haber llegado aún a su destino. Más tarde han indicado que el Alvia que salíó de Cádiz sobre las cuatro se ha dado la vuelta "sin solución" y que los pasajeros del que partió desde Madrid se han tenido que bajar en Sevilla.

Incidencias por el temporal en la provincia

El temporal por borrascas atlánticas vive hoy su día más complicado y está causando incidencias especialmente en las provincias de Sevilla y Huelva. En Cádiz la peor parte se la está llevando los municipios de la Costa Noroeste. Una manga marina ha dejado destrozos en Rota y las lluvias inundan Sanlúcar.