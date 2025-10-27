La estación de Renfe en Puerto Real tendrá mejoras en la accesibilidad

El teniente de alcaldesa delegado de Ciudad Sostenible, José Antonio Montilla, ha mantenido una reunión con Jesús Santos Lozano, Jefe de Línea del Núcleo de Cercanías de Cádiz, durante una visita a la estación de trenes de Puerto Real. El objetivo de la visita era concretar las actuaciones que Renfe llevará a cabo en los próximos meses para mejorar el estado de las infraestructuras ferroviarias del municipio.

Y es que, en los últimos años las críticas por el estado de la estación de trenes, principalmente por el mal estado de los accesos: escaleras mecánicas y ascensores. También por la ausencia de personal para atender a los viajeros. Por ello, la alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador, ha mantenido reuniones con un representante institucional de Renfe y con la gerente de Prestación Servicio Público en Andalucía, para trasladarles la preocupación del equipo de gobierno y del resto de la corporación municipal, ante el estado “de abandono” de la estación, que ha provocado el malestar de los usuarios de este servicio.

“Hemos cumplido con nuestra obligación de trasladar las necesidades de mejora que reivindica la ciudadanía de Puerto Real, y nos alegramos de haber recibido buenas respuestas”, ha señalado Montilla, destacando el esfuerzo constante del Ayuntamiento para lograr avances en esta materia.

Entre las primeras intervenciones previstas se encuentra un refuerzo de la iluminación, que se hará antes de finalizar el año, y la sustitución de las escaleras mecánicas, prevista para el primer semestre de 2026. A esto se suma también la reparación de los ascensores.

Además de estos arreglos, Montilla ha adelantado que Renfe trabaja en un proyecto de remodelación integral que incluirá más mejoras en la accesibilidad, la renovación y pintado de la fachada, la instalación de iluminación LED y la sustitución de ascensores. Por su parte, Adif iniciará los estudios necesarios para solucionar las filtraciones detectadas en la infraestructura.

Las actuaciones también se extenderán a la estación de Las Aletas, donde se llevará a cabo una reparación urgente del asfaltado exterior, y la elaboración de un plan de reforma para mejorar el alumbrado interior y exterior, aumentando la eficiencia energética

El Ayuntamiento de Puerto Real ha valorado positivamente la reunión y la predisposición de Renfe para atender las necesidades planteadas. Para el equipo de Aurora Salvador, estas mejoras son “fundamentales”, ya que “no se puede fomentar el uso del transporte público mientras las estaciones se encuentren en condiciones que dificultan su accesibilidad y comodidad”.