Adif adjudica las obras de mejora en el túnel de la estación de Puerto Real

El estado en el que se encuentra la estación de Renfe de Puerto Real ha generado en los últimos años multitud de críticas y de peticiones de arreglo por parte de los usuarios y de grupos políticos, que incluso las han llevado mediante mociones al salón de plenos y ante el Defensor del Pueblo Estatal.

La solución a algunos de esos problemas se pretende poner con una importante intervención que ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias), a quien corresponde el mantenimiento de las líneas ferroviarias, va a ejecutar en interior del soterramiento. Las obras permitirán dotar a ambos túneles de las condiciones de impermeabilización, drenaje y revestimiento estructural necesarias para la explotación ferroviaria a largo plazo

La empresa pública, lanzó hace ya más de un año el anuncio de licitación de un contrato, que acaba de ser adjudicado, para la ejecución del proyecto de reparación del túnel del soterramiento de Puerto Real, que incluye también la ejecución de la reparación del túnel de San Bernardo en Sevilla. Adif invertirá cerca de 5,5 millones de euros en ambas actuaciones de renovación y mejora de los dos túneles, pertenecientes a la línea de ancho convencional Alcázar de San Juan-Cádiz. Esta línea es de doble vía en todo su recorrido entre Sevilla y Cádiz.

Problemas de impermeabilizacion en la estación de Puerto Real / DCA

¿En qué consistirá la intervención?

En las inspecciones que Adif ha realizado se han detectado daños que requieren la intervención proyectada, y que tienen su origen, principalmente, en la ausencia de impermeabilización de diversos tramos. Por tanto, los trabajos consistes en dotar al túnel de la impermeabilización, el drenaje y el revestimiento estructural adecuado para conseguir las características funcionales y resistentes necesarias.

Adif ha optado por crear un contrato único para ambas infraestructuras (Puerto Real y San Bernardo), que se encuentran en la línea Sevilla-Cádiz, para que los trabajos coincidan en el tiempo y se coordinen los medios. De este modo supondrá una menor interferencia con las circulaciones. Y es que, hasta el momento, se desconoce si los trabajos, especialmente los que afectarán a la losa superior, afectarán o no a la normal circulación de trenes.

Respecto a las obras en Puerto Real, estas se dividen en tres zonas: interior del túnel, estación y las rampas de entrada y salida.

En el tramo interior se trabajará en la plataforma sobre la que circula el tren para mejorar el drenaje y los desagües, y se repararán las fisuras. En los hastiales (muros sobre los que descansan las bóvedas) también se tratarán las fisuras y se sanearán las zonas que presentan humedades repicando el hormigón dañado. Es estas zonas, una de las principales intervenciones será la retirada de su sistema de impermeabilización, y tras su arreglo, colocar uno nuevo.

Las intervenciones en el interior del túnel se completarán los trabajos que se van a ejecutar en la losa superior (techo abovedado), y que también se van a centrar, entre otras actuaciones, en la mejora de la impermeabilización.

Además de los tratamientos aplicados en el tramo de túnel, en las rampas de entrada y salida a este se instalará un vierteaguas para evitar los escurridos de las pluviales. Por su parte, en la zona de la estación está prevista la demolición del muro de ladrillo que cubre el muro pantallas, la reparación de las juntas y su reconstrucción, entre otras intervenciones.

En definitiva, estas actuaciones tienen el objetivo de mejorar la infraestructura en cuanto a la presencia de agua en los túneles procedente de las juntas; en las degradaciones, erosiones y desprendimientos de los revestimientos de hormigón, para obtener un estado funcional y resistente de los túneles con capacidad de cumplir con la función para la que fueron construidos con una mejora del nivel de seguridad existente.