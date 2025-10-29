Las impresionantes imágenes del temporal viento y lluvia en Cádiz

El aviso amarillo activado en Cádiz ha impactado más por el fuerte viento que por la lluvia, que ha sido más moderada en la capital. Desde primeras horas de la mañana se ha instalado la inestabilidad, con fuertes precipitaciones ocasionales y sobre todo con temporal de viento.

Ante las previsiones, el Ayuntamiento de Cádiz ha comunicado el cierre del Parque Genovés y de las instalaciones deportivas al aire libre. En concreto, según ha informado el Consistorio, las pistas deportivas que van a permanecer cerradas durante este miércoles serán, en un primer momento, los de Puntales-La Paz y Elcano. Según la AEMET, el aviso por viento se mantiene hasta las 17.00 horas en Cádiz, hora a la que previsiblemente descenderá, mientras que el de lluvia continúa hasta las doce de la noche.

La peor parte de la borrasca ha recalado en la costa noroeste de la provincia gaditana, donde una manga marina ha provocado destrozos durante la madrugada en Rota, mientras que las intensas lluvias han ocasionado inundaciones en Sanlúcar.