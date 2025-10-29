Así azota el fuerte viento y la lluvia en Cádiz

La influencia de una borrasca en el suroeste peninsular está dejando este miércoles una gran inestabilidad metereológica en la provincia de Cádiz, con el aviso amarillo activado por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET por riesgo por lluvia, tormentas y viento durante toda la jornada. De momento, el viento está azotando más fuerte que la lluvia, que será más intenso hsata las 17.00 horas, mientras que la peor parte se la está llevando Huelva, donde se ha activado el aviso rojo y ya cae importantes trombas de agua.

Con todo, es probable que las precipitaciones sean localmente fuertes en la zona del Estrecho y sur de Andalucía, donde se podrán producir acumulados significativos, sin descartar alguna tromba marina o tornado pequeño en litorales del Golfo de Cádiz, que pueden extenderse al valle del Guadalquivir, como ya ocurre en el litoral onubense. Los acumulados que prevé la AEMET señalan 25 mm en una hora y 70 mm en 12 horas, unidas a rachas de viento de 80 kilómetros hora, que también activan los avisos costeros.

En la misma línea se manfiesta el portal meteorológico eltiempo.es, donde apuntan que en zonas de montaña de la provincia podrían darse acumulados de hasta 60 litros por metro cuadrado en 12 horas. Igualmente, se hace eco de la posibilidad de que se produzcan pequeños tornados o trombas marinas, "fenómenos habituales en situaciones de inestabilidad asociadas a una baja presión en el Golfo de Cádiz, especialmente en la época fría del año", explican.