La peor parte de la borrasca en Cádiz se espera este miércoles: riesgo por lluvia, tormentas y viento en toda la provincia

Avisos por riesgo de lluvia, tormenta y viento activados este miércoles en la provincia de Cádiz.

La influencia de una borrasca en el suroeste peninsular dejará este miércoles una inestabilidad metereológica que se notará especialmente en la mitad occidental, con avisos activados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en toda la provincia de Cádiz, que advierte de riesgo por lluvia, tormentas y viento durante toda la jornada.

Es probable que las precipitaciones sean localmente fuertes en la zona del Estrecho y sur de Andalucía, donde se podrán producir acumulados significativos, sin descartar alguna tromba marina o tornado pequeño en litorales del Golfo de Cádiz, interiores de Huelva y Cádiz, que pueden extenderse al valle del Guadalquivir . Los acumulados que prevé la AEMET señalan 25 mm en una hora y 70 mm en 12 horas, unidas a rachas de viento de 80 kilómetros hora, que también activan los avisos costeros.

Si hasta las 12 de la noche del martes, la alerta se limitaba al litoral gaditano, desde las nueve de la mañana de este miércoles alcanza a todas las comarcas de la provincia de Cádiz, y al menos hasta las doce de la noche, según las últimas actualizaciones. Según la AEMET, la probabilidad será mayor en el litoral desde las 19 horas.

Así, hoy los cielos estarán cubiertos con precipitaciones moderadas generalizadas, localmente fuertes, persistentes y tormentosas, que podrían ser incluso muy fuertes, siendo más intensas y frecuentes en la mitad occidental de Andalucía y el litoral mediterráneo.

Desde cuentas como MeteoCádiz apuntan a una posible tormenta importante por la mañana del miércoles "que podría provocar algún pequeño tornado o tromba marina si es en el mar.

Más lluvia probable para el fin de semana

Una vez pasada esta jornada, desde AEMET Andalucía señalan que vendrán dos jornadas de probable transición (jueves y viernes), pero una nueva borrasca dejará nuevas lluvias en amplias zonas de Andalucía durante algún periodo del fin de semana.