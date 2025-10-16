Iryo duda sobre traer a Cádiz sus trenes low cost: "En los documentos de Adif no están todas las respuestas que necesitamos"

Una de las compañías de trenes low cost deja en el aire su llegada a Cádiz en 2027 una vez si liberalice la ruta con Madrid. La oferta actual con la capital de España es de cuatro viajes diarios, la entrada de las low cost traería más opciones de llegar a la capital. El anuncio de Adif de que se iniciaba la fase de liberalización en el corredor de Cádiz trajo esperanzas a finales de septiembre. Sin embargo, el presidente de Iryo ahora duda sobre su aterrizaje en la provincia y lo deja todo a la espera de un estudio de viabilidad. Según sostiene, el documento de Adif que abre las vías a más operadores no "tiene todas las respuestas" que necesitan.

En una entrevista concedida a El Economista, el máximo mandatario de Iryo, Fabrizio Favara, ha indicado que están evaluando el plan presentado por Adif para la segunda fase de liberalización del las vías ferroviarias en España. En el caso de Cádiz, esto se vincula a la necesidad de la compañía de adquirir trenes de ancho variable. Entre Sevilla y Cádiz, solo se puede circular con ancho ibérico, en estos momentos ni Ouigo ni Iryo poseen este tipo trenes en España. Esto se une también a la problemática actual para encargar nuevos trenes, con una alta demanda que hace que el proceso de adquisición de nuevas unidades no sea nada rápido. Con todos estos factores encima de la mesa, Iryo tendrá que ver si le resulta viable llegar hasta Cádiz.

Por todas estas razones, Favara evita dar una respuesta clara. "Queremos que nuestro enfoque de calidad llegue a todos los lugares, pero en los documentos que nos ha proporcionado Adif no están todas las respuestas que necesitamos", dijo en la entrevista. Precisamente, sobre el problema que cuenta el tráfico ferroviario en Cádiz habló: "Hay que aclarar qué trenes podemos utilizar, porque a 300 km/h y con cambio de ancho sólo hay una única opción (Talgo) por lo que hay que ponerse en la cola para esperar a que lleguen los trenes o resolver dónde se mantendrán".

Las dudas de Iryo en Cádiz: muchas compañías para tan poco tráfico

El presidente de Iryo no solo se detiene en el dilema de obtener nuevos trenes específicos, también se cuestiona si la entrada de todos los operadores en ese corredor Madrid-Cádiz será excesivo para la demanda real existente. "Tenemos muchas dudas sobre la rentabilidad de cada operador si el esquema competitivo incluye tres operadores en rutas con menos tráfico como Galicia o Cádiz", asegura. La estrategia de Iryo será esperar a ver la licitación para conocer la jugada de las otras compañías del tablero, Renfe y Ouigo.

Asimismo, Favara recordó que hacerse con un tren nuevo implica una serie de riesgos por el desarrollo técnico de los primeros años de funcionamiento que una empresa como Iryo debe valorar. Por lo pronto, el encargo de uno de ancho variable a Talgo o a CAF, las dos únicas empresas disponibles, supondría una espera de un mínimo de tres años.

Las solicitudes para operar hasta Cádiz se abrirán en 2026

Adif ha iniciado los primeros pasos de esta segunda fase de liberalización. Esta ha consistido en el envío de informaciones a los interesados (Renfe, Iryo y Ouigo) sobre qué corredores se abren y el número de viajes que estarán disponibles. En el trayecto que va de Madrid a Cádiz, Adif concederá 16 viajes más, que se sumarían a los cuatro ya existentes. Una vez recibida toda esta información, las compañías podrán enviar sus observaciones previas a que se publique la oferta en un Real Decreto.

En este texto legal, se concretarían los horarios y servicios a los que cada compañía podrá aspirar una vez que se presenten a la licitación. Adif calcula que a partir de 2027 podrán firmarse los primeros acuerdos con los interesados en el corredor Madrid-Cádiz. A esto, habrá que añadirle las fechas en las que Iryo y Ouigo tengan disponibles sus trenes de ancho variable. Por lo que la fecha hipotética de la llegada de trenes low cost a Cádiz se va hasta 2028.

La alta velocidad lejos de llegar a Cádiz

La infraestructura disponible en la actualidad, y la que se prevé, alejan a la Alta Velocidad de Cádiz. Pese a las mejoras evidentes entre Cádiz y Sevilla, los requisitos técnicos para que llegue el AVE a Cádiz chocan con la red ferroviaria disponible hoy en día. Algunos de los túneles por donde tendría que pasar el tren (Cádiz, Jerez o Puerto Real) no están preparados para la alta velocidad. Aunque el Ministerio de Transportes no ha realizado un estudio oficial, un análisis técnico cifra en unos 3.500 millones de euros los costes de las obras para conectar la Bahía de Cádiz con Madrid con la Alta Velocidad. Algo que no entra en los planes de Transportes, dejando a Cádiz junto a Jaén como las únicas provincias sin AVE.