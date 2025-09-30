Adif desbloquea la llegada de los trenes low cost de Iryo y Ouigo a Cádiz

Los trenes low cost de Ouigo e Iryo están un poco más cerca de Cádiz. Adif avanza en la liberalización de tres corredores ferroviarios, entre ellos la línea entre Madrid y Cádiz. Adif ha presentado a los operadores la información sobre la capacidad en este corredor, haciendo también lo propio para Madrid-Galicia y Madrid-Asturias/Cantabria. Todo forma parte de la segunda fase de la liberalización del tren a nivel nacional. Esta segunda fase afecta a Cádiz, que hasta ahora observa de lejos los trenes de bajo coste, que ya pueden disfrutarse en Sevilla, Córdoba y Málaga.

Según ha informado Adif en una nota de prensa, el proceso de solicitudes para operar en estos nuevos corredores se abrirá a lo largo de 2026. Renfe, Iryo y Ouigo han recibido información sobre el número de trayectos que podrán cubrirse al día por línea y será a partir del año que viene cuando podrán decidir si entran en estos nuevos corredores. En el caso de Madrid a Cádiz/Huelva, Adif anuncia 16 nuevos viajes diarios.

Este movimiento se hace carácter previo para que las compañías puedan hacer sus observaciones antes de que las ofertas se publiquen de manera formal. Un Real Decreto será el que se encargue, aclara Adif, de formalizar los horarios de circulación, frecuencias, calendario y reglas del proceso. Esta segunda apertura de acuerdos con Adif busca liberizar más la red ferroviaria española, que hasta ahora es explotada en su mayoría por Renfe. Los cálculos de Adif estipulan que se podrán firmar los nuevos acuerdos para la entrada de Ouigo e Iryo en la línea Madrid - Cádiz para finales de 2027.