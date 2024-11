Adelante Andalucía pide la dimisión de la delegada de Educación por “poner en peligro a la comunidad educativa durante la DANA”

Cádiz/Adelante Andalucía Cádiz exige la dimisión de la delegada provincial de Educación de la Junta de Andalucía, Isabel Paredes, por su “irresponsabilidad” con el alumnado, profesorado y personal de los centros educativos de la provincia, tal y como ha denunciado la comunidad educativa a través de Fedapa y las Flampas, “al no establecer criterios ni protocolos de actuación diligentes justo después del paso de la DANA por la provincia”. La coportavoz provincial, Leti Blanco, ha recordado que “por ejemplo, en Jerez de la Frontera, al día siguiente de las intensas lluvias que arrasaron numerosos centros educativos solo se cerraron 6 de más de 50 que tiene la ciudad, dejando la responsabilidad en manos de los y las directoras, para que evaluaran y tomaran medidas”; además, añade “sin dotarlas ni de criterios ni de protocolos para determinar correctamente si se tenían que cortar las clases, si se ampliaba la jornada y dejándolas sin saber muy bien qué hacer con el peligro que eso supuso en muchos casos”.

Asimismo, incide la coportavoz, “en San Fernando estuvieron dando clases en centros donde había patios anegados y goteras que inundaron clases enteras, al igual que en el colegio Arquitecto Leoz de Puerto Real, donde además se ha caído un muro en el colegio El Trocadero, o numerosas caídas de árboles en el colegio Cristóbal Colón en El Puerto, entre otras muchas incidencias”. En otros centros también “se tuvieron que agrupar a los y las estudiantes en un aula mientras maestros y maestras achicaban agua, con pasillos anegados. Todo esto ante la pasividad absoluta de la Consejería de Educación y de la Delegación provincial en Cádiz, que no hicieron nada ante esta situación extrema”, lamenta. En este sentido desde Adelante Andalucía exigen que se establezcan protocolos y una plan para el arreglo de las infraestructuras educativas que “con situaciones como estas multiplican la gravedad del estado y los numerosos desperfectos en el que ya se encuentran”.

Finalmente, desde Adelante Andalucía se invita a reflexionar sobre los motivos reales por los que no se cierran los centros, obligando a miles de maestros y maestras y el personal de la comunidad educativa a hacer desplazamientos de una localidad a otra en pleno temporal y con unas infraestructuras en mal estado “porque así se evita que los padres y madres tengan que ir a recogerlos y no puedan ir a trabajar, porque para el PP y el sistema lo más importante es ir a trabajar, que produzcamos y no parar los beneficios de unos pocos, en lugar de poner la vida por delante como una prioridad”.