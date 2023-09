Vejer, una localidad bajo mínimos

El nuevo equipo de gobierno del Ayuntamiento de Vejer ha recibido un equipamiento cuya maquinaria, su personal, está bajo mínimos. Así, ocurre que hay solo un jardinero para todo el término municipal, teniendo varios parques y 22 pedanías que atender, con lo que no se da abasto, ya que debe atenerse a un horario y un periodo de vacaciones, más festivos, con lo que da la impresión de que se tiene abandonado el ornato del pueblo, pero no es así, solo que no hay más personas en ese departamento, porque no se han convocado en los últimos años nuevas plazas para esa y para otras áreas municipales.

Los recibos del agua llevan un año sin que se puedan pasar al cobro de los vecinos

Así pasó meses atrás con una baja del responsable del empadronamiento, lo que hacía imposible que cualquier persona o familia pudieran registrarse como nuevos vecinos de la localidad.

Esa falta de personal se ha hecho más latente esta semana, con el anuncio del equipo de gobierno de que se lleva un año sin pasar a los más de 6.300 abonados del casco urbano y algunas pedanías los recibos del agua. Y todo porque la persona que debía ir casa por casa anotando las variaciones del contador estaba de baja. Eso ha implicado que se deje de ingresar un millón de euros en un año, y que ahora en los próximos 12 meses se pretenden recuperar, aunque con una estimación de consumo, y no con una lectura real.

El municipio de Vejer es de los pocos que tiene municipalizados los servicios de agua, limpieza urbana, recogida de residuos sólidos urbanos y la residencia de personas mayores. Todas estas plantillas están en la nómina municipal, junto a otros funcionarios como los agentes de la Policía Local, administrativos, recursos humanos, tesorería, contabilidad, área de urbanismo, estadística, registro, asistente social y ayuda a domicilio, conserjes de los colegios, guardería, servicios generales, mantenimiento, biblioteca, emisora de radio, museos, atención ciudadana, cine, polideportivo, socorristas, piscina y gimnasio, entre otros, estando externalizado solo, el servicio de mantenimiento del alumbrado público.

La plantilla de la Policía Local debería estar formada por 30 agentes, y sólo son 22

Otra importante carencia de funcionarios se encuentra en la Jefatura de la Policía Local. Bajo el mando del jefe, Bartolomé Vallejo, hay 22 agentes en activo, los dos últimos incorporados esta misma semana tras un proceso de selección por oposición, preparación y formación, al que se ha unido un periodo de prácticas. Otros tres agentes se encuentran en segunda actividad, es decir, son policías, pero desempeñan otras tareas, en muchos casos labores administrativas o como conserjes de los colegios del término municipal.

Desde el Ayuntamiento se ha informado que en el mes de agosto se han pagado en torno a unas 200 nóminas, que incluyen funcionarios, laborales, y bolsas de empleo (teniendo en cuenta que en verano se suelen reforzar más el personal, por lo que durante todo el año, el número de trabajadores sería menor).

El número ideal para el equipo de gobierno sería de unas 250 personas, para que el Ayuntamiento pudiese funcionar de manera correcta, teniendo en cuenta lo amplio que es Vejer, para poder abarcar toda su extensión.

Por su lado, según ha explicado Anabel Sánchez, exconcejala de Recursos Humanos y Economía del Ayuntamiento de Vejer por el Partido Popular, la Tasa de Reposición ha sido de cero trabajadores desde años atrás. Solo en caso de jubilarse un funcionario se puede convocar esa plaza, con lo que hay que abrir una convocatoria pública por oposición, convocar un tribunal opositor y elegir a la persona que mejor se ajuste al perfil requerido.

El personal laboral, según expone Sánchez, no puede ser repuesto, ya que solo pueden ser sustituidos los funcionarios públicos. Para este caso se realizan sustituciones a través de la convocatoria de bolsas de empleo, que según el orden de inscripción pueden ser contratados durante un determinado periodo de tiempo.

Los grandes problemas surgen con las bajas por enfermedad, ya que si esa sustitución se realiza a través del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE), puede tardar hasta dos meses cubrir esa vacante temporal, siendo un proceso que no se utiliza por no ser efectivo.

Una de estas situaciones se ha vivido esta misma semana, donde por asuntos personales la responsable de la biblioteca municipal se ha tenido que ausentar de su puesto de trabajo, quedando estas instalaciones fuera de servicio, con lo que supone de perjuicio a estudiantes y personas que acuden diariamente a este equipamiento cultural.

El propio exalcalde, Manuel Flor, ha defendido la gestión que ellos han realizado al frente del Consistorio y cómo han ido resolviendo los problemas de personal y la cobertura de sus vacantes por enfermedad, vacaciones o jubilación.

Sobre el problema del cobro de los recibos del agua, asegura que ellos habían facturado ya el cuarto bimestre de 2022, por lo que no comparte que exista un millón de euros en la calle, ya que según sus cálculos no son tantos meses como quieren hacer ver. Igualmente, expone que dentro del servicio de personal de agua hay uno que tiene encomendada la labor de ir leyendo los contadores. Esa persona se puso enferma. La única forma que tenían de contratar a un sustituto era a través de los planes de empleo que llegan al Consistorio de la Diputación y la Junta, “nosotros por Ley no podíamos contratarla”.