UGT amenaza con movilizaciones si Airbus no asigna al CBC nuevos programas militares

UGT amenaza con la convocatoria de movilizaciones en caso de que el Centro Bahía de Cádiz (CBC) de Airbyus, situado en el Puerto de Santa María, no reciba nueva carga de trabajo militar ligada a los programas del Eurodrone y del futuro caza europeo FCAS. Según el sindicato, se trataba de uno de los compromisos del acuerdo firmado hace un año entre empresa, el Ministerio de Industria y CCOO y UGT, en el que se rubricaba el cierre de la planta de Puerto Real para centralizar en el CBC toda la actividad industrial de Airbus en la Bahía de Cádiz.

El secretario general de FICA-UGT-Andalucía, Manuel Jiménez, ha asegurado que sería consecuencia de que la factoría portuense pase a formar parte de la división de Operaciones (construcción civil) una vez que se integre en la de Puerto Real, dejando de depender del área de Defensa. Jiménez ha reconocido que no ha recibido comunicación oficial de la empresa al respecto, aunque ha subrayado que dentro de la compañía "se ha generado un debate que antes no existía" y que ha trasladado a la dirección su malestar en una reunión mantenida el pasado viernes en el Ministerio de Industria.

"Defendemos que el CBC sea un centro multidivisión. Nos preocupa que los compromisos del CBC para Defensa no se cumplan. Airbus no se puede escudar en que los grandes programas, como el Eurodrone o el FCAS, estén ahora en tela de juicio porque el centro esté adscrito a la división comercial", ha señalado Jiménez, que ha incidido en que "Cádiz no puede quedarse al margen de esos grandes proyectos". "Eso estaba comprometido antes de que surgiera el problema de Puerto Real", ha recalcado en rueda de prensa en la sede del sindicato en Cádiz.

Por su parte, fuentes de Airbus han recalcado que aún no se ha hecho el reparto de cargas de trabajo de los futuros programas. En ese sentido, han recordado que hay plantas multidivisión que operan simultáneamente en varias áreas de negocio como sería el caso de Illescas, que participa en programas militares aunque depende del negocio civil. Y el propio CBC sería un ejemplo inverso, ya que en los últimos años ha realizado actividades civiles pese a depender de la división militar.

Para el sindicato, la consecución de esta nueva carga de trabajo es imprescindible para que el CBC llegue al nivel de empleo previo a la pandemia que sumaban la factoría portuense y la de Puerto Real, en torno a 1.200 empleos directos, según sus cálculos. Jiménez ha subrayado que esta cifra no está garantizada con la carga de trabajo suplementaria que se espera a corto plazo con el incremento de la producción de la familia A320 y la incorporación de la actividad de Puerto Real.

En ese sentido, ha incidido en que la nueva generación de aviones civiles, en la que el CBC aspira a tener una notable participación, no se espera al menos hasta dentro de una década. "Eso es mucho tiempo. No podemos esperar hasta 2032", ha recalcado el secretario general de FICA-UGT Andalucía, que ha agregado que el negocio militar también ofrece más estabilidad que el civil, ya que no está sujeto a las fluctuaciones de las necesidades de las aerolíneas.

Traslado en plazo

Por otro lado, se están cumpliendo los plazos establecidos dentro del plan de traslado de las líneas de producción y los trabajadores de Puerto Real al CBC, según ha indicado Miguel Velázquez, secretario de la sección sindical de UGT en Airbus España. El proceso no se culminará hasta finales de 2023 o incluso "mediados de 2024".

En estos momentos, la planta está en inmersa en una reorganización interna para acoger la producción que se realizaba en Puerto Real una vez que se canceló el A380. Airbus ha adquirido una parcela adyacente para ampliar las instalaciones. En paralelo, está en proceso de externalizar las actividades de chapistería, considerada "no estratégica", para ganar espacio dentro de la planta, según han señalado los representantes sindicales.

Este es el negocio al que aspira el consorcio recientemente formado por Aernnova y MyM. El secretario general de FICA-UGT ha reclamado a Airbus que esta actividad recaiga en el tejido productivo de la Bahía y no la adjudique a empresas internacionales. En ese sentido, ha planteado que incluso se reaproveche parte de las instalaciones de Puerto Real una vez que queden vacías, ante la posibilidad de que no se concrete el centro de innovación en nuevas tecnologías que se plantea como alternativa después de que eche el cierre.

"Estas empresas quieren competir a nivel mundial y podrían usar una parte importante de las instalaciones de Puerto Real", ha indicado Jiménez, que ha señalado que ambos usos serían compatibles. "Para un centro 4.0., no hacen falta 40.000 metros cuadrados", ha recalcado Jiménez, que también ha exigido a la Junta de Andalucía que aclare el futuro del Centro de Fabricación Avanzada (CFA), financiado con fondos de la ITI de Cádiz y que se sitúa a unos dos kilómetros en línea recta de la planta de Airbus Puerto Real. "Tenemos dudas importantes sobre cómo van a convivir el CFA y el centro de nuevas tecnologías que plantea Airbus", ha expresado.