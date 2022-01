Airbus ampliará el CBC para asumir las líneas de producción de Puerto Real

Airbus se ha comprometido a ampliar las instalaciones del CBC del Puerto de Santa María para asumir la carga de trabajo de la planta Puerto Real, que será clausurada en 2024, según han indicado fuentes de la compañía y los sindicatos CCOO y UGT en un comunicado conjunto. Ambas centrales sindicales han expresado su satisfacción también con la decisión de la compañía de ampliar su inversión en las líneas de producción del A320, el modelo más exitoso de la compañía, "posibilitando que se la planta española con más carga de trabajo del programa estrella de Airbus".

La planta portuense dejará de estar adscrita a la división militar para depender a partir de ahora de Airbus Operaciones, que agrupa el negocio de construcción civil. "Airbus confirma que la titularidad del Centro Bahía de Cádiz, tras su fusión con el de Puerto Real, pasará de Airbus Defence and Space a Airbus Commercial Aircraft", han señalado fuentes de la compañía, que han confirmado también "el compromiso de garantizar los puestos y la carga de trabajo a futuro en la provincia de Cádiz y la realización de la inversión pertinente para la modernización y ampliación de las instalaciones, lo que permitirá posicionar el CBC como un Centro de Excelencia de Airbus en España y un referente para el sector aeronáutico nacional".

"Ambas medidas permitirán asegurar la huella industrial y la producción de aeronáutica civil en Cádiz, a la vez que mantienen las actividades de defensa, ampliando oportunidades para competir para nuevos programas y consiguientes cargas de trabajo", ha resaltado la compañía. Por lo tanto, aunque el CBC deje de depender de la división de defensa, podrá seguir optando a participar en programas militares.

CCOO y UGT han celebrado la consecución del objetivo de consolidar al CBC "como polo aeronáutico multidivisional de Airbus en España". Según los sindicatos, el CBC será ampliado "inicialmente" con 4.000 metros cuadrados más que se destinarán tanto a la ampliación de las zonas de descanso de los trabajadores, como cantinas y vestuarios, como a la modernización del utillaje y las líneas de montaje.

Seg, el CBC agrupará "todas las actividades actuales y futuras" de los programas de la división civil del A320, A330 y A350, aunque "la inversión más alta se realizará en el A320, modernizando y ampliando sus líneas de producción".

Cabe recordar que la fábrica de Puerto Real, sentenciada por Airbus por el fin del A380 y la crisis del coronavirus, participa en el programa del A320 con la producción de los timones de altura, para lo que aprovechó máquinas sobrantes de la línea del superjumbo. Además, Puerto Real también se encarga del montaje de varias piezas móviles para el A330 y participa también en el programa del A350, el más moderno de Airbus, con el ensamblaje de cajones laterales.

El CBC de El Puerto también trabaja en los programas civiles de Airbus aunque está adscrita nominalmente a la división militar. La planta se encarga de la producción de piezas metálicas y el recubrimiento de los motores del A320. El CBC asumirá todas las líneas de producción de Airbus en la Bahía en el tercer trimestre de 2024, momento en el que se prevé echar el cierre a la planta de Puerto Real

El A320 supuso en 2021 casi el 70% de los aparatos entregados por la compañía el pasado. Concretamente, Airbus contabilizó 483 aviones de este modelo, un 8% más que en 2020. A esta cifra se suma otro medio centenar de unidades de la familia A220 (doce más que en 2020), el modelo comercializado como Bombardier C-Series hasta que Airbus adquirió la mayoría de este programa a su matriz canadiense.

En cambio, la comercialización de modelos de doble pasillo, que son en los que está especializada la filial española de Airbus Operaciones, sigue en cifras muy inferiores al periodo prepandémico. Del A350, el modelo más moderno de Airbus y en el que también trabaja buena parte de la industria auxiliar gaditana como Alestis, sólo se entregaron 55 unidades, cinco menos que en 2020. Del A330 apenas se contabilizaron 18 entregas, una menos que en 2020. Y por último, se cerró la historia industrial del A380, el gigante que justificó la construcción de la planta de Puerto Real, con la entrega de los cinco últimos aviones a sus clientes.

El ostracismo de los aviones grandes se percibe también en los encargos. De los 711 pedidos brutos contabilizados en 2021, la familia A320neo representó 661, a los que hay que añadir 64 del A220. En cuanto a los pedidos de las aeronaves de gran capacidad, sólo se han contabilizado 46 encargos, que incluyen 30 del A330 y únicamente 16 del A350 (el modelo más innovador del fabricante europeo), de los cuales 11 fueron de su nueva versión de carga.

Previsiones de futuro

El grupo europeo reiteró el pasado lunes que su previsión de que la demanda en los aviones de mayor tamaño no volverá al nivel precrisis al menos hasta 2024 o 2025. Ante el éxito de la familia A320, el CEO de Airbus, Guillaume Faury, confirmó los planes avanzados el año pasado de aumentar la cadencia de producción de 45 unidades mensuales a 65 en el segundo trimestre de 2023. El directivo no quiso ir más allá de ese horizonte, aunque reconoció que Airbus está trabajando en particular con sus proveedores para continuar esa aceleración de la producción en 2024 y 2025.

El año pasado la compañía ya trasladó a sus proveedores contemplen que la producción del A320 podría escalar hasta las 70 unidades mensuales en el primer trimestre de 2024. A más largo plazo, Airbus estudia la posibilidad de alcanzar una cadencia de 75 para 2025, lo que supondría un récord, aunque todavía no hay confirmación oficial. La razón estriba es que con los 7.082 aviones que tenía en la cartera de pedidos al finalizar el pasado año, en su inmensa mayoría de esa familia A320, el tiempo de espera teórico de una compañía que comprara ahora podría ser de hasta siete años.

Mantenimiento del empleo

En cuanto al futuro del empleo en la Bahía de Cádiz, CCOO y UGT han recalcado que se han recogido "todas sus propuestas y demandas"" que pasaban por el "mantenimiento de todo el empleo en la provincia de Cádiz". Ambos sindicatos aseguran que han logrado la confirmación de que no se perderán puestos de trabajo "con los programas y capacidades actuales y futuras, entendiendo que con las inversiones realizadas y la política aprobada se sientan las bases para la generación de empleo".

En ese sentido, han recalcado que la previsión es "vaciar las bolsas de empleo y tener ratios máximos de plantilla" tomando como referencia el censo del año 2019, que apuntaba a un millar de puestos de trabajo directos en la Bahía de Cádiz.