El Tribunal de Cuentas investiga al Ayuntamiento de Vejer por el ejercicio de 2021

El Ayuntamiento de Vejer ha informado que la Fiscalía ha denunciado al Consistorio por presuntas irregularidades en el ejercicio fiscal de 2021, periodo en el que gobernaba el Partido Popular, siendo la primera vez en la historia del municipio que el Consistorio se enfrenta a una investigación de este tipo por parte de estos órganos.

En respuesta a esta situación, el Ayuntamiento ha tenido que responder y enviar las cuentas y liquidaciones desde el año 2018 a la Cámara de Cuentas en un tiempo récord. Según la Ley reguladora de las Haciendas Locales, éstas deben rendir al Tribunal de Cuentas el ejercicio contable general debidamente aprobado antes del 15 de octubre de cada año, sin embargo, el Partido Popular “no remitió los ejercicios de los años 2018, 2019, 2020 y 2021”.

Con la llegada del nuevo equipo de gobierno, ya se avisó sobre esta situación informando que estaban realizando un estudio exhaustivo sobre las cuentas del Consistorio del ejercicio de 2021. Una vez analizado ese ejercicio y presentadas sus alegaciones, la Fiscalía de la Cámara de Cuentas ha elevado al Tribunal de Cuentas un demoledor informe con varias irregularidades del Ayuntamiento producido bajo el mandato del anterior gobierno del Partido Popular, según exponen desde el Ayuntamiento.

El cumplimiento de los trámites requeridos ha colapsado el Departamento de Intervención, a lo que se le suma, la falta de un Interventor a tiempo completo, contando con esta figura solo una vez a la semana. Esto, aseguran, ha generado retrasos en las contrataciones, por lo que se está trabajando para ponerse al día.

El alcalde, Antonio González, ha mostrado su preocupación ante esta situación, señalando que "los responsables de este problema aún no son conscientes de lo que han provocado. Se comportan como si no fuera con ellos, ejerciendo una oposición ruin, cuando han dejado al Ayuntamiento tiritando, arruinado y a los pies de la Justicia, dejando al municipio, en una situación muy perjudicial para los trabajadores municipales y los ciudadanos de Vejer. Estos irresponsables políticos posiblemente tendrán que dar explicaciones en el futuro y no solo a su pueblo, sino en otras instancias”. Antes esta situación, el regidor vejeriego espera y desea que “la mala gestión heredada no nos siga costando más dinero”.

En los próximos días el equipo de Gobierno se reunirá con los trabajadores para ofrecerles toda la información al respecto. Posteriormente se dará a conocer a la ciudadanía.