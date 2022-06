Teresa Rodríguez cierra campaña en Cádiz arremetiendo contra Vox

La candidata número uno por Cádiz de Adelante Andalucía y aspirante también a la Presidencia de la Junta, Teresa Rodríguez, cerró este jueves la campaña electoral en un acto de ambiente nacionalista y carnavalesco a la vez, presentado por el alcalde de Cádiz, José María González, kichi, delante del Gran Teatro Falla, en Cádiz.

Teresa Rodríguez pidió el voto contra "en defensa propia" contra el poder económico, político y religioso que oprime a la clase trabajadora andaluza, a las mujeres, a los inmigrantes y otros colectivos vulnerables. Pero arremetió, sobre todo, contra Vox y su candidata, Macarena Olona. "Cuando pida perdón por todo lo que han dicho, entonces saludaré a la Iberdrolona", dijo durante un contundente discurso cargado de humor en el que contó detalles de los debates mantenidos en las televisiones públicas española y andaluza.

Rodríguez estuvo precedida por Ángela Aguilera, Leticia Blano y José Ignacio García, compañeros de lista de Adelante Andalucía; de la senadora Pilar González y de un compañero de Cámara, de Compormís, Carles Mulet.

Actuaron el cuarteto 'Los ultraotrodoxos de los Callejones de Cardoso', la comparsa 'We can do... Carnaval' y la chirigota de Casapuerta 'El Millonario'.