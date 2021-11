"Es falso que en la obra del Río Arillo se trabaje a dos turnos", dice el PP

El presidente del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Cádiz y diputado provincial, Juancho Ortiz, ha reiterado su petición para que se aceleren los trabajos de reparación del pontón del Río Arillo que ocasionan a diario retenciones kilométricas en ambos sentidos en hora punta. "Cualquiera que pase por la autovía Cádiz-San Fernando (CA-33), sea la hora que sea, sabe que no hay dos turnos de trabajo y que la mayoría de las veces hay una o dos personas trabajando en esa obra. Y lo que es lamentable es que el Ministerio de Transporte mienta tan descaradamente diciendo que allí se trabaja a todas horas. Lo que tiene que hacer el subdelegado del Gobierno es implicarse y pedir al Gobierno que se aceleren los trabajos”, reflexionó.

Ortiz responde así a la información publicada este lunes por Diario de Cádiz, en la que el Ministerio de Transportes (Mitma) justificaba la necesidad de la obra por el mal estado de conservación del pontón del Río Arillo, decía que los plazos de la obra "se habían ajustado lo máximo posible" para reducir las molestias en el tráfico y aseguraba que se trabajaba en todo el horario diurno y, cuando era posible técnicamente, incluso por las noches y los días festivos.

Juancho Ortiz, que no se cree la versión del Mitma, señaló al respecto que "han sido muchas las ocasiones que cuando una obra afecta de manera tan destacada al tráfico se ha programado los trabajos para que se hicieran por la noche, en fines de semana y a tres turnos en días laborables si hace falta. No entiendo por qué para Cádiz no se hace ese esfuerzo y tenemos que soportar a diario los atascos que estamos soportando".

El concejal del PP en el Ayuntamiento de Cádiz también ha llamado la atención sobre "el silencio del alcalde y de su equipo de gobierno, que no han sido capaces hasta ahora de levantar la voz y exigir al Ministerio que se tomen todas las medidas a su alcance para minimizar los atascos que sufren tantos gaditanos a diario". "Supongo que es porque el alcalde no sabe exactamente si el término municipal acaba en el Río Arillo o dónde acaba, pero parece que no se entera de nada", apostilla Ortiz.

En referencia a las explicaciones dadas por el Ministerio de Transportes, Juancho Ortiz señaló que "nadie ha dudado de la importancia de realizar obras de reparación o mantenimiento en el paso sobre el Río Arillo de la autovía; aquí lo que se cuestiona es que esos trabajos impliquen necesariamente el colapso diario de media Bahía de Cádiz, porque el desvío del tráfico en según qué momentos puede causar, y de hecho lo está haciendo, atascos en otros puntos de la Bahía y de la entrada a Cádiz. Y sobre todo cuestiono que nadie se haga responsable de esos atascos; ni el subdelegado del Gobierno explica por qué pasa esto ni el alcalde de Cádiz exige que se tengan más consideración con los gaditanos que sufren el colapso a diario".