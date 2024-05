“La enfermera debe tener una fuerza interior grande, Demostrar mucho cariño, templanza y pasión por ayudar”

–Cuéntanos un poco sobre tu experiencia en El Grupo Pascual.

-Llevo 30 años trabajando en Hospitales Pascual. Empecé en el año 94 en el Hospital del Puerto de Santa María, luego estuve en una unidad móvil por varios hospitales del grupo, y finalmente he estado aquí en el Hospital San Rafael del Grupo Pascual durante los últimos 15 años. Yo salí de la carrera, entré en Hospitales Pascual y aquí he estado trabajando siempre. Todo se lo debo a Hospitales Pascual. Si volviese atrás a salir de la carrera, volvería sin lugar a duda a trabajar aquí y a hacer toda mi carrera en esta empresa.Para mí, Hospitales Pascual es como mi segunda familia. Como persona y como profesional, Hospitales Pascual te da un cariño, una acogida, te invita tanto a que te formes, a que aprendas, a que luches… Me he formado como enfermera aquí, y siento que me han dado mucho apoyo y oportunidades para crecer tanto personal como profesionalmente.

–¿Cómo definirías la profesión de enfermería?

–La profesión de enfermería es aquella que participa en las acciones de prevención de la salud, promoción, curación, rehabilitación, no sólo del individuo, del paciente, sino del paciente y de toda su comunidad, su entorno. Eso es la enfermería.

La cualidad más importante de una enfermera es la vocación. Una enfermera sin vocación, yo no lo concibo. ¿Por qué? Porque el papel de la enfermera es el estar al lado, el coger una mano al paciente y a su familia.

Aparte de todas las técnicas que se aprenden en la carrera, que sí que son muy importantes, pero nadie quiere estar en un hospital, nadie está aquí por gusto, entonces es muy importante que tú tengas mucha empatía, que seas una buena comunicadora, no sólo para hablar, sino para hablar y para escuchar al paciente y a los familiares.

La enfermera debe tener una fuerza interior grande, porque hay muchísimas situaciones que si no sobrepasan y tienes que ser muy fuerte. Demostrar mucho cariño, mucha templanza, tener pasión por ayudar. Y eso solo te lo da la vocación.

La enfermería es de las profesiones más bonitas y humanas que existen.

–¿Qué significan para ti los pacientes?

–Los pacientes son personas vulnerables que necesitan todo nuestro cuidado y atención. Para mí, el contacto con el paciente es la parte más gratificante de mi trabajo.

–Como jefa de enfermería, ¿Cuál es tu rol y responsabilidad?

–Mi trabajo consiste en coordinar, planificar, supervisar y evaluar todas las actividades del equipo de enfermería. También me aseguro de que tengan los recursos necesarios para realizar su trabajo de manera eficaz y segura.

–¿Y cómo es ser jefa de enfermería en el Hospital San Rafael?

–Es un honor trabajar en un hospital con tanta historia y en una ciudad como Cádiz. Aquí valoramos mucho el trabajo en equipo y nos apoyamos mutuamente para brindar la mejor atención posible a nuestros pacientes. Yo he sido jefa de enfermería en dos hospitales Pascual y puedo decir que en los dos yo me he sentido estupendamente.

En San Rafael se trabaja muy bien, muy a gusto, somos todos compañeros, aquí no se nota la jefatura y no te hablo solo de la enfermería, sino también de los técnicos de cuidado de auxiliar en la enfermería, de los celadores, de la limpiadora. Aquí la jefatura no es algo tipo “ahí viene la jefa”, no, aquí somos todos compañeros, nos ayudamos unos a otros, ellos me ayudan a mí y yo les ayudo a ellos.

–¿Podrías mencionar algunos momentos destacados de tu carrera en Hospitales Pascual?

–Uno de los momentos más memorables para mí fue el montaje y la apertura del hospital de Villamartín. Fue una experiencia única y emocionante.

–¿Y qué le dirías a alguien que está considerando estudiar enfermería o comenzar su carrera como enfermera?

–Les diría que es una profesión gratificante que requiere dedicación, empatía y una actitud positiva. Siempre es importante recordar por qué elegiste esta profesión y mantener esa pasión por ayudar a los demás.